Alexander Schwarzer und Alexander Fach bleiben im ADAC GT Masters

Das Team Fach Auto Tech setzt auf das bewährte Fahrerduo Alexander Schwarzer und Alexander Fach auch in der Saison 2025 des ADAC GT Masters. Das Duo will sowohl im Gesamtklassement als auch in der Pro-Am-Kategorie erfolgreich sein.

Alexander Schwarzer und Alexander Fach werden auch 2025 mit einem Porsche für das Team Fach Auto Tech im ADAC GT Masters an den Start gehen. Die Saison 2025 vertraut auf ein bewährtes Duo. Im zweiten Jahr greifen Alexander Schwarzer und Alexander Fach gemeinsam ins Steuer eines Porsche 911 GT3 R. Ihr Ziel sind dabei ganz klar Gesamtsiege in der hartumkämpften Serie sowie die Titelverteidigung in der Pro-Am-Kategorie .

\'Alexander und Alexander haben im letzten Jahr gezeigt, dass sie ein schlagkräftiges Duo sind', so Teamchef Alex Fach. 'Obwohl sie eine der wenigen Bronze-Silber-Fahrerpaarungen im Feld waren, haben sie es mehrfach auf das Gesamtpodium geschafft. Das ist eine enorme Leistung und darauf wollen wir jetzt aufbauen. Wir sind uns sicher, dass da noch mehr drin ist und weitere Podestplätze, vielleicht sogar Siege, im Gesamtklassement möglich sind.' In der Saison 2024 feierten Fach und Schwarzer ihr Debüt im ADAC GT Masters. Dabei musste sie sich das Bronze-Silber-Aufgebot gegen die stärker eingestuften Silber-Duos durchsetzen - und das gelang dem Team mit Bravour. Insgesamt sammelten Fach und Schwarzer zwei Podestplätze in der Gesamtwertung und acht Siege in der Pro-Am-Klasse. \'Ich finde es richtig gut, wieder mit dem gleichen Paket an den Start zu gehen - so können wir dort weiterarbeiten, wo wir 2024 aufgehört haben. Darüber hinaus sind Alexander und ich ein richtig starkes Duo, wir kommen extrem gut miteinander klar', verrät Fach. 'Die Resultate im letzten Jahr waren gut, trotzdem war es keine leichte Saison für uns, vieles war noch neu. Doch wir haben viel gelernt und wichtige Erfahrungen gesammelt.' Auch 2025 werden die beiden Porsche-Piloten wieder in der Pro-Am-Klasse an den Start gehen und alles daran setzen, ihren Meistertitel zu verteidigen. 'Ich freue mich darauf, wieder im Porsche 911 GT3 R Platz zu nehmen und wieder mit dem gesamten Team von Fach Auto Tech zusammenzuarbeiten. Es ist auch super, Alexander als einen der schnellsten Silber-Fahrer wieder an meiner Seite zu haben, er pusht mich und gibt mir wertvolle Tipps', erklärt Schwarzer mit Blick auf die neue Saison. 'Im letzten Jahr habe ich gelernt, nicht an mir und meinen Leistungen zu zweifeln und niemals aufzugeben. Jetzt geht es darum, die Limits des Autos noch besser zu verstehen und uns so weiter zu verbessern.' 'Für uns macht es absolut Sinn, ein zweites Fahrzeug einzusetzen. An der Fahrerpaarung arbeiten wir momentan noch, interessierte Piloten können sich dazu noch bei uns melden', verrät der Teamchef weiter





