Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer überzeugt bei den Chemiearbeitgebern. Sein erster großer Auftritt zeichnet sich durch konstruktive Zusammenarbeit aus.

Alexander Schweitzer betritt das vom Stararchitekten Frank O. Gehry entworfene Tagungszentrum am Pariser Platz überpünktlich und mit einem breiten Lächeln. Er ist mehr als eine halbe Stunde vor seiner Rede eingetroffen, um als Hauptredner beim Treffen der Chemiearbeitgeber aufzutreten. Dies markiert seinen ersten großen öffentlichen Auftritt seit seiner Vereidigung als Bundesminister für Arbeit und Soziales vor drei Wochen im Deutschen Bundestag.

Neue Dynamik zwischen Minister und Branchenvertretern

Während Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) das Gebäude kurz vor Veranstaltungsbeginn nach einem Hinterzimmer-Treffen verlässt, steht Alexander Schweitzer nun selbst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der SPD-Politiker nimmt hier erstmals eine führende Rolle ein, nachdem er beim Digitalgipfel der Bundesregierung noch in einer Diskussionsrunde neben Kabinettskollegen und Forschenden saß. Die Atmosphäre an diesem Tag ist außerordentlich freundlich und geprägt von gegenseitigem Respekt zwischen dem neuen Minister und den führenden Köpfen der Branche.

Also read 06:47 Harry Kane erhält gigantisches Lob, über das er sich besonders freut

Lob und Anerkennung durch BAVC-Präsidentin Katja Scharpwinkel

Katja Scharpwinkel, die Präsidentin des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC), schüttet ein Lob nach dem anderen über Alexander Schweitzer aus. Sie beschreibt ihn als Kenner und Verfechter der Branche sowie als Profi in Sachen Sozialpartner. Beide kennen sich aus Rheinland-Pfalz, wo Katja Scharpwinkel im Vorstand des Chemieriesen BASF sitzt. Bei ihrem Austausch bedanken sie sich mehrfach für das Kommen respektive die Einladung, was auf eine bereits bestehende vertrauensvolle Basis hindeutet.

In seiner Rede hebt Alexander Schweitzer die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seiner Vorgängerin Bärbel Bas hervor. Dennoch wird schnell deutlich, dass sich das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und dem neuen Minister anders gestalten dürfte als unter seiner Vorgängerin. Die Chemiebranche scheint von der personellen Veränderung positiv berührt zu sein, da Schweitzer ihre Bedeutung für die deutsche Wirtschaft klar anerkennt.

Advertisement

Kontrast zur Vorgängerin Bärbel Bas und deren Herausforderungen

Bärbel Bas machte vor einem Jahr bei einem ähnlichen Ereignis, dem Deutschen Arbeitgebertag, schlechtere Erfahrungen. Dort wurde sie von einigen im Publikum ausgelacht, als sie erklärte, dass ihre Reform die Beitragszahler nicht belaste, da die Haltelinie des Rentenniveaus aus Steuermitteln finanziert würde. Obwohl diese Aussage formal korrekt war, reagierten Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die ebenfalls Steuerzahler sind, skeptisch. Später bezeichnete Bas diese Szene als Schlüsselerlebnis, das ihr klar machte, gegen welche Interessen man gemeinsam kämpfen müsse.

Auf dem Juso-Bundeskongress in Mannheim eine Woche danach sprach sie von den Herren in ihren bequemen Sesseln und im Maßanzug. An diesem Mittwoch im Kongresszentrum am Pariser Platz dürften einige dieser Akteure anwesend sein, doch zu vergleichbaren Konflikten kommt es während Alexander Schweitzers Auftritt nicht. Die Manager lachen zwar häufig, jedoch ausschließlich über bewusst gewählte Formulierungen des Ministers, was auf eine harmonischere Kommunikation schließen lässt.

Persönliche Wurzeln und strategische Ausrichtung für Deutschland

Alexander Schweitzer spricht offen über seine persönliche frühe Bindung zur Chemieindustrie, weswegen er sich für diesen ersten großen Auftritt entschied. Als Sohn eines Binnenschiffers verbrachte er die ersten sechs Jahre seines Lebens auf einem Schiff. Er erinnert sich daran, wie seine Nachbarn in der Südpfalz fast alle zu Anilin fuhren, wie die BASF von ihren Mitarbeitenden noch heute genannt wird. Diese kindlichen Erinnerungen prägen seine Sicht auf die industrielle Welt und stärken seine Glaubwürdigkeit gegenüber den Anwesenden.

Er umgarnt die Anwesenden mit viel Lob und hebt die Bedeutung der Branche mit ihrer halben Millionen Arbeitsplätzen hervor. Seine klare Botschaft lautet: Es gibt keine Industrie ohne chemische Industrie. Mit diesem Statement erhält er wiederholt Applaus. Er kündigt an, sich stärker für die Branche einzusetzen, damit Deutschland wieder mit anderen Ländern in Europa mithalten kann. Seine Strategie umfasst weniger Bürokratie, mehr Fachkräfte und einen schlankeren, besser organisierten Sozialstaat, was auf breite Zustimmung stößt.