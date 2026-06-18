Alexander Straus verlässt nach einem Jahr Angel City FC in Los Angeles

Der norwegische Trainer Alexander Straus hat den amerikanischen Frauenfußballclub Angel City FC nach nur einem Jahr verlassen. Der Klub gab die Trennung bekannt, obwohl Straus zuvor drei deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokal mit dem FC Bayern München gewonnen hatte. Aktuell belegt Angel City den zwölften Platz in der NWSL.

Der norwegische Trainer Alexander Straus hat nach nur einem Jahr den amerikanischen Frauen fußball club Angel City FC in Los Angeles verlassen. Diese Entscheidung gab der Klub aus der National Women's Soccer League ( NWSL ) bekannt.

Sportdirektor Mark Parsons äußerte sich in einer offiziellen Stellungnahme und bedankte sich bei Straus für seine Leistungen. Er habe den Spielstil des Teams weiterentwickelt und die Entwicklung der Spielerinnen maßgeblich vorangetrieben. Unter seiner Führung habe der junge Kader eine entscheidende Wachstumsphase durchlaufen. Die jüngsten sportlichen Ergebnisse bei Angel City waren jedoch weniger erfolgreich.

Aktuell belegt das Team mit 13 Punkten den zwölften Tabellenplatz in der 16 Teams umfassenden NWSL. Von den letzten acht Partien seit April wurden sechs verloren, nur ein Sieg gelang, ein 2:1 gegen Kansas City Current. Zuvor war Straus sehr erfolgreich beim FC Bayern München tätig. Dort hatte er 2022 die Trainerposition übernommen und gewann in drei Jahren drei deutsche Meisterschaften sowie in seinem letzten Jahr den DFB-Pokal.

Aus persönlichem Wunsch und um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, verließ er den Rekordmeister im Sommer 2023. In seiner Abschiedserklärung betonte er, sein größtes Ziel sei es gewesen, den Verein in einer besseren Position zu hinterlassen, was er erreicht habe. Er sprach von großer Dankbarkeit für die Zeit in München. Der vorzeitige Wechsel nach nur einem Jahr in die USA markiert das Ende einer weiteren Trainerstation.

Die genauen Gründe für die Trennung von Angel City wurden nicht näher erläutert. Es bleibt abzuwarten, ob Straus bereits Pläne für eine neue Aufgabe hat oder ob sich eine Rückkehr nach Europa anbahnt. Seine bisherige Karriere zeigt, dass er sowohl im europäischen Spitzenfußball als auch in der aufstrebenden Liga der USA Erfahrungen sammeln konnte.

Angel City FC muss sich nach dieser für beide Seiten überraschenden Trennung nach einem neuen Trainer umsehen, um die Saison doch noch zu einem Erfolg zu führen und die ambitionierten Ziele des Klubs nicht zu gefährden. Der Verein, der erst kürzlich etabliert wurde und über prominente Investoren verfügt, strebt langfristig eine führende Rolle in der NWSL an. Die Suche nach einem Nachfolger dürfte daher mit großer Sorgbetrieben werden.

Für Straus, der sich als entwicklungsfähiger Trainer mit internationalem Erfahrungshintergrund präsentiert, könnte diese Demission eine vorübergehende sportschliche Unterbrechung darstellen oder den Beginn eines neuen Kapitels an einem anderen Ort. Die Fußballwelt wird seine nächsten Schritte mit Interesse verfolgen





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