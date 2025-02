Alexander Wehrle verteidigt sich gegen Vorwürfe beim 1. FC Köln

Der ehemalige Geschäftsführer des 1. FC Köln, Alexander Wehrle, verteidigt sich erneut gegen die Vorwürfe, den Verein in einem desolaten Zustand zurückgelassen zu haben. Wehrle betont den positiven finanziellen Verlauf während seiner Amtszeit und wirft die Schuld an der finanziellen Situation nach der Corona-Pandemie den damaligen Entscheidungen der Klubverantwortlichen. Auch seine sportlichen Entscheidungen werden von Wehrle als erfolgreich bezeichnet. Fans des 1. FC Köln bleiben gespalten in ihrer Meinung zu Wehrle.

Alexander Wehrle , der ehemalige Geschäftsführer des 1. FC Köln (50), der die Geschicke des Vereins von 2013 bis 2022 leitete, hat sich erneut zu den ihm entgegengebrachten Vorwürfen geäußert. Nach seinem emotionalen Abschied vor rund drei Jahren gab es immer wieder negative Kommentare, insbesondere von den Fans. Der größte Kritikpunkt: Wehrle soll den Verein in einem desolaten Zustand zurückgelassen haben, insbesondere nach der Corona-Pandemie war das Budget am Ende.

Wehrle betont jedoch: „Wir hatten den 1. FC Köln 2013 mit einem Eigenkapital von 12 Millionen Euro übernommen und haben aus dieser Ausgangssituation bis vor Corona ein Eigenkapital von 38 Millionen aufgebaut – ohne strategische Partner und Sonderfaktoren. Der Verein war zu der Zeit kerngesund.“ Wehrle fährt fort: „Nach Corona mussten wir für die Zukunft geplante Gelder verwenden, um das Eigenkapital zu stabilisieren. Dass dies jetzt teilweise im Rückblick negativ dargestellt wird, ist schwer nachvollziehbar. Zumal die damaligen Entscheidungen keine Alleingänge von Alex Wehrle, sondern natürlich in Abstimmung mit dem jeweiligen Vorstand und gemeinsamen Ausschuss getroffen wurden.“ Der FC nutzte zu dieser Zeit beispielsweise Sponsorengelder aus der Zukunft, um nicht in eine finanzielle Schieflage zu geraten. Insgesamt kostete die Pandemie den Klub rund 85 Millionen Euro.Neben den wirtschaftlichen Aspekten sieht der Ex-FC-Boss aber auch bei seinen sportlichen Entscheidungen keine Fehler: „Die meisten waren richtig, sonst hätten wir keine 38 Millionen Euro Eigenkapital aufbauen können. Und meine letzte Entscheidung, kurz bevor ich gegangen bin, war es, zusammen mit Horst Heldt Steffen Baumgart zu verpflichten, der mit ablösefreien Spielern 2022 in die Conference League eingezogen ist, beispielsweise mit Marvin Schwäbe, Mark Uth und Dejan Ljubicic.“ Auch der aktuelle Erfolg beim VfB Stuttgart gibt Wehrle recht. In der vergangenen Saison spielten die Schwaben die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte und holten mit 73 Punkten sogar drei Zähler mehr als bei der Meisterschaft 2007. Für die Fans des FC Köln bleibt das Kapitel Alexander Wehrle trotzdem ein zweischneidiges Schwert. Nach harten Zeiten und klammen Kassen am Geißbockheim ist der FC mittlerweile aber wieder in ruhigeren Fahrwassern unterwegs.





