Alexander Zverev als Weltranglistenerster bei den Rolex Masters in Paris 2026

Alexander Zverev startet als Nummer eins beim Rolex Masters in Paris 2026. Deutsche Fans können das ATP-1000-Turnier nur über Sky Sport verfolgen.

Alexander Zverev tritt beim ATP-1000-Turnier in Paris an, und zwar erstmals als Nummer eins der Welt. Der 29-Jährige geht damit bei den Rolex Masters 2026 in der französischen Hauptstadt als bestplatzierter Spieler der Weltrangliste an den Start. Das Turnier findet vom 31. Oktober bis 8. November 2026 in der Plenitude Arena statt.

Die Position an der Spitze der Weltrangliste hat sich Zverev nach eigenen Angaben nicht über einen einzelnen Erfolg erarbeitet, sondern über eine starke Saison. Dazu gehören zwei Grand-Slam-Titel. Den entscheidenden Schritt machte er in der vergangenen Woche in Wien, wo er mit dem Viertelfinaleinzug gegen Tallon Griekspoor die Weltranglistenführung erreichte.

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Wie Zverev in Paris ins Turnier startet

Alexander Zverev hat in Paris in der ersten Runde ein Freilos erhalten. Sein erstes Match bestreitet er damit erst in der zweiten Runde, wo er auf Lorenzo Musetti trifft.

Die Partie gegen Lorenzo Musetti findet am 4. November 2026 statt. Der Beginn ist für nicht vor 13:30 Uhr angesetzt. Für Zverev bedeutet das einen vergleichsweise späten Start in das Turnier, nachdem er bereits in der Vorwoche in Wien auf dem Platz stand.

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Das Rolex Masters in Paris ist in diesem Jahr die 40. Ausgabe des Turniers. Die Austragung in der Plenitude Arena ist damit Teil einer langen Tradition in der französischen Hauptstadt, die der Wettbewerb seit Jahrzehnten pflegt.

Übertragung und Preisgeld im Überblick

Das Turnier wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Zuschauer, die die Spiele verfolgen möchten, benötigen ein Abonnement bei Sky, denn Sky Sport zeigt die Partien exklusiv.

Insgesamt schüttet das Turnier ein Preisgeld von 6.309.095 Euro aus. Das entspricht rund 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr und zeigt, dass die Dotierung des Wettbewerbs gestiegen ist.

Für Fans in Deutschland bedeutet die Sky-Exklusivität, dass Zverev-Anhänger, die kein Sky-Abo besitzen, auf frei empfangbare Übertragungen verzichten müssen. Wer die Partie gegen Lorenzo Musetti live sehen will, sollte die Anfangszeit ab 13:30 Uhr im Blick behalten.