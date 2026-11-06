Alexander Zverev als Weltranglistenerster bei den Rolex Masters in Paris

Alexander Zverev startet erstmals als Nummer eins der Weltrangliste beim ATP-1000-Turnier in Paris. Das Rolex Masters 2026 findet Ende Oktober in der Plenitude Arena statt.

Alexander Zverev nimmt mit neuem Status an den Rolex Masters in Paris teil. Der deutsche Tennisspieler startet zum ersten Mal in seiner Karriere als Nummer eins der Weltrangliste bei diesem prestigeträchtigen Turnier. Diese herausragende Position hat sich der 29-Jährige durch eine außergewöhnlich starke Saison gesichert, die unter anderem mit dem Gewinn zweier Grand-Slam-Titel gekrönt wurde. Damit zeigt er nicht nur aktuelle Formstärke, sondern auch konsistente Leistung auf höchstem Niveau.

Qualifikationserfolg in Wien als Auslöser

Der direkte Weg zur Führung in der Weltrangliste führte über das ATP-Turnier in Wien. Dort sicherte sich Alexander Zverev den Top-Platzierung durch seinen Einzug ins Viertelfinale. Dort unterlag er seinem Gegner Tallon Griekspoor, doch der Erfolg reichte bereits aus, um die Nr. 1 der ATP-Weltrangliste zu werden. Dieser Meilenstein markiert einen historischen Schritt für den deutschen Profisportler und unterstreicht seine Dominanz im aktuellen Tennisjahr.

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Teilnahmeplan und historischer Kontext

Das Turnier findet vom 31. Oktober bis 8. November 2026 in Paris statt. Als Austragungsort dient die renommierte Plenitude Arena. Bei der letzten Teilnahme des Deutschen in Paris verhielt es sich deutlich weniger erfolgreich. Damals erhielt Zverev ein Freilos in der ersten Runde. In der darauffolgenden zweiten Runde traf er auf den Italiener Lorenzo Musetti. Das Duell endete für den Deutschen bereits zum Auftakt mit einer Niederlage, wodurch er früh aus dem Turnier ausschied und seine Teilnahme vorzeitig beendete.

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Finanzielle Anreize und Preisgeldverteilung

Die Veranstalter haben für die Rolex Masters 2026 ein signifikantes Preisgeldpool bereitgestellt. Insgesamt werden 6.309.095 Euro ausgeschüttet. Diese Summe stellt eine Steigerung von rund 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Die finanzielle Attraktivität des Turniers spiegelt seine Bedeutung im ATP-Kalender wider und bietet den Spielern sowohl sportliche als auch wirtschaftliche Motivation für ihre Leistungen auf der Place des Arts.

Medienrechte und Übertragung in Deutschland

Für Zuschauer in Deutschland ändert sich der Zugang zu den Live-Übertragungen des Turniers. Das Rolex Masters wird in Deutschland nicht im freien terrestrischen Fernsehen, also nicht im Free-TV, gesendet. Lediglich Kunden des Bezahlsenders Sky können die Spiele auf dem Sender Sky Sport verfolgen. Eine umfassende Berichterstattung ist somit an ein spezifisches Abonnement bei diesem Anbieter gebunden, was die Reichweite der Live-Events im deutschen Sprachraum einschränkt.