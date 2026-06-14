Alexander Zverev bedankt sich für deutsche Unterstützung und blickt auf French-Open-Triumph zurück

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev würdigt anlässlich einer Ehrung in Halle die langjährige Unterstützung aus Deutschland und spricht über die Bedeutung seines French-Open-Sieges. Zudem gibt er einen Ausblick auf die anstehende Rasensaison.

Der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev hat anlässlich einer Ehrung kurz vor dem Start des Rasenturniers in Halle /Westfalen überwältigende Worte des Dankes an seine Landsleute gerichtet.

Der frisch gekürte French-Open-Sieger betonte, dass die Unterstützung aus Deutschland ihm über die gesamte letzten 15 Jahre hinweg unglaublich viel bedeutet habe. Diese Rückendeckung mache sein Spiel und den Druck auf der großen Bühne viel einfacher, da er wisse, dass zuhause alle mitfiebern. Den frisch gewonnenen French-Open-Pokal widmete Zverev seiner ganzen Familie und seiner Mannschaft, die über die letzten 30 Jahre an seiner Karriere gearbeitet hätten.

Gleichzeitig stellte er klar, dass dieser Triumph nicht sein letzter bleiben solle, auch nicht auf Grand-Slam-Ebene. Bei der Feier wurden Zverevs historische Erfolge von namhaften Persönlichkeiten gewürdigt, darunter Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), und Ralf Weber, Turnierdirektor in Halle. Von Arnim pries die Begeisterung, die Zverev in Deutschland entfache, wurde von diesem jedoch sogleich in die Pflicht genommen.

Zverev äußerte die Hoffnung, dass Deutschland nach seinem Karriereende nicht wieder 30 Jahre auf den nächsten männlichen Grand-Slam-Sieger warten müsse, was auf das letzte deutsche Einzeltriumph bei den French Open durch Boris Becker 1996 anspielt. Zverev hatte am vorangegangenen Sonntag als erster Deutscher in der Open Era seit 1968 die French Open gewonnen und damit eine lange Durststrecke beendet. Für den 29-Jährigen beginnt nun die klassische Rasensaison mit dem Turnier in Halle.

In der ersten Runde der Terra Wortmann Open trifft er auf den Tschechen Vit Kopriva. Sollte er diese Hürde überwinden, könnte in der zweiten Runde eine Partie gegen den Brasilianer João Fonseca warten, der in Paris sensationell Novak Djokovic besiegt hatte





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