Erneute Knöchel-Probleme von Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin sorgen für Unsicherheit. Auch Carlos Alcaraz blickt mit Blick auf den Davis Cup in Bologna auf die deutsche Mannschaft.

Alexander Zverev steht bei den ATP Finals in Turin unter besonderer Beobachtung, denn beim Deutschen sind erneut Knöchel-Probleme aufgetreten. Die Lage wirft die Frage auf, ob der Weltranglistenerste im Halbfinale antreten kann. Den Blick auf die kommenden Tage richtet auch der Spanier Carlos Alcaraz, der in Turin am Samstag im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton gefordert ist.

Im Zentrum der Berichterstattung stehen damit zwei Fragen: die körperliche Verfassung von Zverev und der Verlauf des Turniers in Turin. Zusätzlich spielt der Davis Cup eine Rolle, weil Alcaraz dort mit dem spanischen Team antreten möchte. Auch Deutschland ist in der Mannschaftswertung im Spiel.

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Alcaraz will die Reaktion seines Körpers abwarten

Carlos Alcaraz will vor weiteren Entscheidungen abwarten, wie sein eigener Körper auf die Belastung reagiert. Der Spanier betonte, dass er nur dann bei den Davis-Cup-Finals in Bologna antreten will, sollte er vollständig fit sein. Diese Aussage zeigt, wie stark die Planung von der körperlichen Verfassung abhängt.

Für den Fall eines Finales am Sonntag könnte Alcaraz auf Alexander Zverev treffen. Ein solches Duell hängt zunächst vom Ausgang des Halbfinals gegen Ben Shelton ab. Der Weg ins Endspiel führt für beide Profis über eine Partie am Samstag.

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Zverev und das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den ATP Finals im Halbfinale. Damit ist die deutsche Präsenz in Turin in zwei Wettbewerben gleichzeitig sichtbar, was die Bedeutung des Turniers für den deutschen Tennissport unterstreicht.

Alcaraz sieht Deutschland im Davis Cup als Mitfavoriten

Carlos Alcaraz sieht die deutsche Auswahl im Davis Cup als Mitfavoriten. Er nannte dabei ausdrücklich Alexander Zverev sowie das Doppel Krawietz und Pütz. Nach Einschätzung des Spaniers sind neben Deutschland aber auch weitere großartige Teams im Turnier vertreten.

Alcaraz hob hervor, dass im Davis-Cup-Format das Doppel sehr wichtig sei. Gleichzeitig betonte er, dass im Einzel alles passieren könne. Viele Länder verfügen laut dem Spanier über ein starkes Doppel, was den Wettbewerb nach seiner Ansicht besonders offen macht.

Der Weg der Mannschaften in Bologna ist bereits vorgezeichnet. Die DTB-Auswahl muss im Viertelfinale zunächst gegen Großbritannien antreten. Spanien trifft im Viertelfinale auf Österreich, sodass beide Teams in unterschiedlichen Begegnungen gefordert sind.

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Mögliches Davis-Cup-Halbfinale am 28. November

Deutschland könnte im Davis Cup am 28. November im Halbfinale auf Spanien treffen. Dieser Termin ist aber nur möglich, wenn beide Teams ihre Viertelfinal-Begegnungen gewinnen. Die Auslosung der Paarungen hängt damit vom Verlauf der kommenden Partien ab.

Für Alexander Zverev bedeutet die Lage in Turin, dass seine Fitness über die nächsten Wochen entscheidet. Ob er im Halbfinale der ATP Finals antreten kann, ist nach den aktuellen Informationen noch offen. Für den Davis Cup bleibt damit auch die Einsatzplanung des Deutschen ein wichtiger Faktor.

Auf spanischer Seite hängt die Teilnahme von Carlos Alcaraz ebenfalls vom weiteren Verlauf seiner Gesundheit ab. Deutschland und Spanien würden in einem möglichen Halbfinale auf zwei Teams treffen, die laut Alcaraz über starke Doppel verfügen. Die kommenden Begegnungen in Turin und Bologna werden deshalb zeigen, wie sich die Kräfteverhältnisse entwickeln.