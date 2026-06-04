Alexander Zverev bei den French Open 2026

Alexander Zverev tritt bei den French Open 2026 im Einzel-Halbfinale an. Die French Open sind ein prestigeträchtiges Tennisturnier, das seit 1891 ausgetragen wird. Das Turnier findet von Mai bis Juni 2026 statt und bietet die Bühne für die internationalen Stars des Tennissports. Die Oberfläche des langen Sandplatzes verlängert die Ballwechsel und erfordert von den Spielerinnen und Spielern ein hohes Maß an taktischer Finesse und Ausdauer.

Bei den French Open 2026 ist auch Alexander Zverev dabei. Wann spielt er? Die French Open sind ein prestigeträchtiges Tennis turnier, das seit 1891 ausgetragen wird.

Als zweites Grand-Slam-Turnier im Jahreskalender nach den Australian Open zieht das Event Spieler und Fans aus aller Welt nach Paris. Das historische Stade Roland Garros bietet die Bühne für die internationalen Stars des Tennissports. Besonders hervorzuheben ist der langsame Sandplatz, der das Turnier einzigartig macht. Die Oberfläche verlängert die Ballwechsel und erfordert von den Spielerinnen und Spielern ein hohes Maß an taktischer Finesse und Ausdauer.

Berühmte Champions wie Rafael Nadal, der mit 14 Titeln als König von Paris gilt, prägten das Turnier ebenso wie aktuelle Topspielerinnen und Topspieler wie Aryna Sabalenka oder Jannik Sinner, die jedes Jahr erneut um den Titel kämpfen. Die French Open sind nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Von Mai bis Juni 2026 wird Paris erneut zum Zentrum der Tenniswelt, wenn Profis aus aller Welt auf den berühmten Sandplätzen um Ruhm und einen Titel antreten.

Wann finden die Matches statt? Wo gibt es Tickets für das Turnier? Die Antworten auf diese Fragen sowie weitere hilfreiche Informationen liefern wir Ihnen hier. Wie in den Jahren hat das Turnier am Sonntag begonnen.

Der 24. Mai 2026 bildete den Auftakt, von da an finden die Vorrunden statt, bis es im Juni zu den Finals übergeht. Das Finale der Männer fällt auf den 7. Juni 2026 und bildet den Abschluss der French Open.

Die French Open sind in unterschiedliche Stufen gegliedert. Zuerst müssen die Spielerinnen und Spieler sich in den Qualifikationen beweisen, danach geht es in die vier Vorrunden, bis schließlich Viertelfinale, Halbfinale und Finale auf dem Plan stehen. Die Matches finden unter den Männern, Frauen und als Mixed-Versionen statt.

Erste und zweite Runde im Rollstuhltennis, Dritte Runde im Junioreneinzel, Zweite Runde im Juniorendoppel, Trophée des Légendes by Emirates am Halbfinale im Damen-Einzel, Finale im Mixed-Doppel, Halbfinale im Herren-Doppel, Zweite Runde und Halbfinale im Rollstuhltennis, Viertelfinale im Junioren-Einzel und -Doppel, Trophée des Légendes by Emirates am Donnerstag, 4. Juni, Halbfinale im Damendoppel, Halbfinale im Rollstuhltennis, Halbfinale im Junioren-Einzel und -Doppel, Trophée des Légendes by Emirates am, Finale im Damen-Einzel, Finale im Herren-Doppel, Finale im Rollstuhltennis, Finale im Junioren-Einzel und -Doppel, Trophée des Légendes by Emirates am Samstag, 6.

Juni, ab 11 Uhr, Finale im Herren-Einzel, Finale im Damen-Doppel, Trophée des Légendes by Emirates am Sonntag, 7. Juni ab 11 Uhr. Bei den French Open 2026 ist es zwei deutschen Spielern gelungen, bis ins Halbfinale zu kommen: Alexander Zverev tritt im Einzel-Halbfinale der Herren an, Laura Siegemund hingegen trat im Mixed-Doppel-Halbfinale an. Siegemund und ihr Spielpartner unterlagen dem italienischen Duo jedoch deutlich im Halbfinale.

Wo gibt es Tickets für die French Open 2026? Die Preise können je nach Spiel sehr stark variieren. So starten die Preise in der Qualifikationsphase bei etwa 30 Euro und reichen bei den Finals bis zu circa 600 Euro. Neben Einzeltickets können Sie auch Ticketpakete und Hospitality Tickets inklusive Übernachtung erwerben.

Dafür sind die Preise dementsprechend höher. Neben bekannten Tennisgrößen wie Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff, Aryna Sabalenka oder Iga Świątek treten natürlich auch deutsche Spielerinnen und Spieler im Wettkampf an. Bei den Herren gingen insgesamt vier Spieler an den Start. Dazu zählen Alexander Zverev, der im Einzel-Halbfinale antritt, und drei weitere deutsche Spieler.

Ob die deutschen Spielerinnen und Spieler sich durchsetzen können, wird sich zeigen. Ein Anreiz dürfte auf jeden Fall das Preisgeld sein. Insgesamt 61,7 Millionen Euro werden in Paris an die Gewinnerinnen und Gewinner verteilt. Die Siegerin und der Sieger der Einzel-Finals erhalten jeweils 2,8 Millionen Euro





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