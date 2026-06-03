Alexander Zverev besiegt Rafael Jodar und steht bei den French Open 2026 im Halbfinale

Alexander Zverev hat sich bei den French Open 2026 ins Halbfinale gespielt. Im Viertelfinale besiegte der Deutsche den Spanier Rafael Jodar klar mit 7:6 (7:3), 6:1 und 6:3. Im Halbfinale trifft Zverev auf den Tschechen Jakub Mensik.

Bei den French Open 2026 traf Alexander Zverev im Viertelfinale auf Rafael Jodar . Der gebürtige Hamburger, an Nummer 2 gesetzt, hatte sich zuvor gegen Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys und Jesper De Jong durchgesetzt und dabei nur einen Satz verloren.

Sein Gegner, der Spanier Rafael Jodar, war an Nummer 27 gesetzt und hatte unter anderem Pablo Carreno Busta besiegt, um ins Viertelfinale zu gelangen. Das Match fand am Nachmittag des 2. Juni 2026 auf dem Court Philippe-Chatrier statt. Zverev, der in seiner Karriere bereits 548 Siege feiern konnte, stand einem aufstrebenden Talent gegenüber.

Jodar, geboren im Jahr 2006, hatte bereits das ATP 250 in Marrakesch gewonnen und galt als großes Talent. Das Viertelfinale konnte Zverev mit 7:6 (7:3), 6:1 und 6:3 für sich entscheiden und steht nun im Halbfinale, wo er auf den Tschechen Jakub Mensik trifft





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open 2026 Alexander Zverev Rafael Jodar Tennis Halbfinale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev erreicht Halbfinale der French Open nach Sieg gegen Rafael JodarDer deutsche Tennisstar Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open. Nach einem 7:6, 6:1, 6:3-Erfolg über das spanische Talent Rafael Jodar zeigt er sich bescheiden, aber zielstrebig. Familienunterstützung und widrige Wetterbedingungen begleiten seinen Erfolg in Paris.

Read more »

Alexander Zverev erreicht Halbfinale der French Open nach Sieg über Rafael JódarDer deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open erreicht. Er besiegte den jungen Spanier Rafael Jódar in drei Sätzen und bleibt im Rennen um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Nun wartet entweder Joao Fonseca oder Jakub Mensik.

Read more »

Alexander Zverev besiegt Rafael Jodar und steht im French-Open-HalbfinaleNach dem Favoritensterben bei den French Open ist Alexander Zverev der Top-Favorit. Im Viertelfinale setzt er sich klar gegen den spanischen Youngster Rafael Jodar durch und zieht ins Halbfinale ein. So sah die Live-Übertragung im TV und Stream aus.

Read more »

Alexander Zverev erreicht das Halbfinale bei den French OpenAlexander Zverev hat bei den French Open in Paris das Halbfinale erreicht, indem er Rafael Jodar mit 7:6, 6:1, 6:3 besiegt hat. Der 29-jährige Hamburger ist zum siebten Mal in dieser Saison unter den letzten Vier eines Turniers und hat damit seinen fünften Halbfinaleinzug bei den French Open in den vergangenen sechs Jahren erreicht.

Read more »