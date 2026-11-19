Alexander Zverev gewinnt gegen Arthur Fils, tritt ins Halbfinale der ATP Finals ein und trifft potenziell auf Daniil Medwedew. Alle Details zum Spielverlauf und zur Verfassung des Weltranglistenersten.

Alexander Zverev hat die Gruppenphase bei den ATP Finals in Turin mit einem klaren Erfolg gegen den Franzosen Arthur Fils abgeschlossen. Der Weltranglistenerste aus Hamburg sicherte sich am Donnerstag mit einem Satzergebnis von 6:4 und 7:6 (8:6) den Sieg und tankte wichtiges Selbstvertrauen für die kommende KO-Phase. Der 27-Jährige unterstrich damit erneut seine Ambitionen, den prestigeträchtigen Saisonabschluss zu gewinnen, obwohl er im entscheidenden Tiebreak fünf Matchbälle vergeudete, nachdem er im ersten Satz bereits 6:1 führte.

Detailanalyse des Zverev-gegen-Fils-Match

Im ersten Satz nutzte Zverev eine kleine Schwächephase seines Gegners eiskalt aus. Bei einem Stand von 3:3 im zweiten Spiel wandte er sich erfolgreich beim dritten Breakball zu und brach den Aufschlag des Franzosen. Auf eigenem Service zeigte sich Zverev anschließend gewohnt unantastbar und steuerte das Spiel souverän zum ersten Saterfolg.

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Der zweite Durchgang verlief deutlich spannender. Der Hamburger haderte zeitweise mit seiner Vorhand und musste zwei Satzbälle abwehren, ehe das Match in einen entscheidenden Tiebreak ging. Dort behielt Zverev die Nerven, holte den Sieg nach den fünf verpassten Matchbällen und beendete die Gruppenphase ohne Satzverlust. Dies ist ihm nur zum zweiten Mal nach 2021 gelungen.

Spielergebnis und mögliche Halbfinalgegner

Als Gruppensieger stellt sich Zverev im Halbfinale am Samstag entweder dem Russen Daniil Medwedew oder dem US-Amerikaner Frances Tiafoe. Beide Kontrahenten stehen sich am Freitagabend um 20:30 Uhr in einem direkten Duell gegenüber. Medwedew, der ehemalige Weltranglistenerste, und Tiafoe liefern sich den Kampf um den letzten freien Platz im Halbfinale.

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Im Jahr 2022 scheiterte Zverev im Halbfinale noch am US-Amerikaner Taylor Fritz. Mit dem Sieg über Arthur Fils möchte der aus Hamburg stammende Spieler nun sein Traumjahr auf der ATP-Tour krönen. Er gewann in diesem Kalenderjahr zwei Grand-Slam-Titel in Paris und New York und strebt nun den inoffiziellen Weltmeistertitel an.

Verdachtsmomente auf Verletzungen

Leichte Sorgen bezüglich der Verfassung von Alexander Zverev bleiben trotz des Sieges bestehen. In der entscheidenden Phase des zweiten Satzes fasste sich der Weltranglistenerste an seinen offenbar schmerzenden Oberschenkel. Nach der Unterbrechung bewegte er sich im weiteren Spielverlauf etwas unrund, was auf ein mögliches gesundheitliches Problem hindeuten könnte.

Auch der Hauptkonkurrent Carlos Alcaraz, der siebenmalige Grand-Slam-Sieger, plagt eine leichte Oberschenkelverletzung. In der Inalpi Arena kristallisierten sich im Laufe der Gruppenphase wie erwartet Zverev und Alcaraz als Topfavoriten heraus. Der Vorjahressieger fehlte aufgrund einer Verletzung, was den Wettbewerb noch offener gestaltet hat. Alle Augen richten sich nun auf die Verfassung der Top-Spieler vor den Halbfinalspielen.

Ausblick auf die Halbfinalspiele

Das Halbfinale steht für Zverev als direkte Ausrichter des Gruppensiegers an. Er hofft, dass die leichten Beschwerden am Oberschenkel vor dem Spiel am Samstag abgeklungen sind. Mit der Erfahrung aus den Vorjahren und der aktuellen Form will er den Titel holen. Das Turnier in Turin dient als direkter Aufhänger für den Start in die neue Saison.