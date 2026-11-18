Deutscher Tennisstar Alexander Zverev sichert sich die Nummer eins der Weltrangliste bis 2027. Rivalen Sinner und Alcaraz kehren zurück.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev wird die Nummer eins der Weltrangliste bis zum Jahresende 2027 halten. Seine beiden stärksten Konkurrenten, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, sind nach ihren Verletzungspausen zurück auf der Tour. Zverev sieht sich der harten Konkurrenz gegenüber, bleibt aber zuversichtlich, seine Führung zu verteidigen.

Zverev sichert Nummer eins durch Grand-Slam-Siege

Die Position als Weltranglistenerster ist Alexander Zverev durch zwei entscheidende Grand-Slam-Titel gesichert worden. Nach den Siegen bei den French Open und den US Open war der Weg an die Spitze kaum noch aufzuhalten. Seine offizielle Bekräftigung erhielt er bei den ATP Finals in Turin, wo er den Silberpokal entgegennahm. Der Deutsche bezeichnete diesen Moment als den größten Erfolg seiner Karriere.

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Alexander Zverev konnte sich diesen Meilenstein kaum träumen lassen. Er erklärte, dass er sich vor einem Jahr noch nicht vorstellen konnte, dort mit der Trophäe zu stehen. Die beiden großen Titelgewinne ebneten ihm den Weg zur Spitze der Rangliste. Sein Sieg in Wien am 29. Oktober um 20:20 Uhr war die erste definitive Gewissheit. Das Viertelfinaleinzug sicherte ihm den ersten Platz der Welt zu.

Herausforderungen durch Verletzungen der Rivalen

Die Verteidigung des Throns wird im neuen Jahr nicht einfach werden. Jannik Sinner, der Weltranglistenzweite, kämpft weiterhin mit einer hartnäckigen Verletzung im rechten Knie. Diese verletzung zwang den Italiener dazu, die Saison 2026 vorzeitig zu beenden. Sein klares Ziel ist es nun, rechtzeitig zu den Australian Open wieder komplett fit zu sein.

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Jannik Sinner plant, mit seinem neuen Trainer Magnus Norman voll anzugreifen. Die Rechnung für Zverev geht nur auf, wenn Sinner im Vorfeld keine großen Vorbereitungsturniere spielt. Der Deutsche muss sicherstellen, dass der Italiener erst in Melbourne auf die Tour zurückkehrt. Sollte Sinner fit sein, droht der deutschen Spitze Ernsthaftigkeit.

Turnierplan 2027: Fokus auf Melbourne und München

Der Weltranglistenerste hat seinen genauen Turnierplan für das neue Jahr noch nicht vollständig veröffentlicht. Alexander Zverev hat jedoch bereits angekündigt, auf den United Cup zu verzichten. Das Turnier findet vom 1. bis 10. Januar in Australien statt. Zverev wird auf der ganz großen Bühne voraussichtlich erst beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres wieder aufschlagen.

Die Australian Open finden vom 17. bis 31. Januar 2027 statt. Dort will der Deutsche seine Spitzenposition in der Weltrangliste verteidigen. Im Vorjahr war für den Hamburger in Melbourne erst im Halbfinale Schluss. Dort traf er auf Carlos Alcaraz und scheiterte. Das Polster bis zur ersten großen Bewährungsprobe ist groß.

Historisches Engagement bei den BMW Open 2027

Alexander Zverev hat sich bereits fest für sein Heimschspiel bei den BMW Open 2027 in München verpflichtet. Diese Verpflichtung sorgt für eine historische Premiere. Erstmals gehört ein deutscher Weltranglistenerter zum Turnieraufgebot der BMW Open. Es ist ein besonderer Moment für den Sport in Deutschland.

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Der Hamburger ist über die Rückkehr freuen. Er betonte, dass das Spielen vor den deutschen Fans immer etwas Besonderes ist. Im vergangenen Jahr war im Halbfinale Schluss, doch im kommenden Frühjahr will er besser abschneiden. Die Spannung bleibt hoch, da die Nummer eins noch von den Ergebnissen in Turin und Melbourne abhängt.