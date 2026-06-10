Alexander Zverev bricht Interview ab: Keine Fragen zu Gewaltvorwürfen

Alexander Zverev hat ein Interview mit der französischen Sportzeitung 'L'Equipe' abgebrochen, als er zu den Vorwürfen der häuslichen Gewalt gegen seine Person befragt wurde. Der Tennisspieler hatte sich zuvor wortkarg zu den Anschuldigungen geäußert und betont, dass seine Unschuld bewiesen sei.

Alexander Zverev hat ein Interview mit der französischen Sport zeitung 'L'Equipe' abgebrochen. Der Grund war, dass der beste deutsche Tennisspieler zu den Vorwürfen der häuslichen Gewalt gegen seine Person befragt wurde.

Zverev und seine Begleiter befanden sich auf dem Weg zu einem Fotoshooting, als das Interview zunächst interessant zu werden schien. Im Oktober 2023 wurde im Fall von Brenda Patea ein Strafbefehl gegen Zverev erlassen, es stand eine Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro im Raum. Nach einem Einspruch des 29-Jährigen einigten sich beide Parteien außergerichtlich. Zverev zahlte 200.000 Euro, 150.000 Euro flossen dabei an die Staatskasse, die restlichen 50.000 Euro kamen gemeinnützigen Zwecken zu Gute.

Die Zahlungen sind dabei nicht als Schuldeingeständnis zu werten, vielmehr enthielt sich das Gericht mit dem Ausgang des Verfahrens eines Urteils über eine mögliche Schuld





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev Interview Gewaltvorwürfe Häusliche Gewalt L'equipe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Novak Djokovic gratuliert Alexander Zverev zum historischen French‑Open‑Sieg - ein emotionales Freundschafts‑StatementNovak Djokovic ehrt Alexander Zverev nach dessen erstem Grand‑Slam‑Titel bei den French Open. In einem langen Instagram‑Post erinnert er an jahrzehntelange Freundschaft, gemeinsame Trainingszeiten und Zverevs Kampf gegen Diabetes, während er den Sieg als verdient und inspirierend würdigt.

Read more »

Alexander Zverev gewinnt die French Open, aber seine Freundin verpasst den TriumphAlexander Zverev hat die French Open gewonnen, aber seine Freundin Sophia Thomalla war nicht vor Ort, um ihn zu feiern. Sie verpasste den Triumph aufgrund beruflicher Verpflichtungen und einer nicht funktionierenden Online-Buchung.

Read more »

Alexander Zverev bricht Interview ab, als es um Vorwürfe gegen ihn gehtAlexander Zverev reagierte auf eine Frage derart empört, dass er ein Interview abbrach. Es ging um Vorwürfe von Ex-Partnerinnen des Tennisprofis.

Read more »

Alexander Zverev bricht Interview ab - Zittert er vor den alten Gewaltvorwürfen?Ein Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Equipe" endet abrupt, als Alexander Zverev auf die wiederkehrenden Vorwürfe der häuslichen Gewalt angesprochen wird. Der beste deutsche Tennisspieler reagiert gereizt und beendet das Gespräch. Hintergrund sind die Anschuldigungen seiner Ex-Freundinnen Olya und Brenda, die nie rechtskräftig verurteilt wurden, aber dennoch seine Karriere überschatten.

Read more »