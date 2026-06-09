Ein Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Equipe" endet abrupt, als Alexander Zverev auf die wiederkehrenden Vorwürfe der häuslichen Gewalt angesprochen wird. Der beste deutsche Tennisspieler reagiert gereizt und beendet das Gespräch. Hintergrund sind die Anschuldigungen seiner Ex-Freundinnen Olya und Brenda, die nie rechtskräftig verurteilt wurden, aber dennoch seine Karriere überschatten.

Das Interview zwischen dem deutschen Tennisspieler Alexander Zverev und der französischen Sport zeitung "L'Equipe" wurde abrupt beendet, nachdem Zverev auf die wiederkehrenden Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn angesprochen wurde.

Der Vorfall ereignete sich, als Zverev gemeinsam mit seinem Team auf dem Weg zu einem Fotoshooting war und ursprünglich ein vielversprechendes Gespräch mit dem Journalisten begann. Die Situation erinnerte an einen ähnlichen Zwischenfall bei den Australian Open, wo Zverev nach seinem verlorenen Finale gegen Jannik Sinner von einer Zuschauerin mit dem Ruf "Australien glaubt Olya und Brenda" konfrontiert wurde. Diese beiden Ex-Freundinnen des Tennisspielers hatten in der Vergangenheit Gewaltvorwürfe gegen ihn erhoben, die jedoch rechtlich nie zu einer Verurteilung führten.

Im Oktober 2023 erließ das Gericht im Fall von Brenda Patea einen Strafbefehl gegen Zverev, der eine Geldstrafe von 450.000 Euro vorsah. Nach einem Einspruch Zverevs einigten sich beide Parteien außergerichtlich: Zverev zahlte 200.000 Euro, wovon 150.000 Euro an die Staatskasse und 50.000 Euro an gemeinnützige Organisationen gingen. Diese Zahlungen wurden nicht als Schuldeingeständnis gewertet, da das Gericht keine endgültige Entscheidung über die Schuldfrage traf.

Während des Interviews mit "L'Equipe" reagierte Zverev auf die erneuten Fragen zu den Vorwürfen sichtlich gereizt. Er betonte, dass die Anschuldigungen als falsch befunden worden seien, und unterbrach den Journalisten, als dieser das Thema vertiefen wollte. Der Journalist erklärte, sein Fokus liege weniger auf den Vorwürfen selbst, sondern auf dem Umgang Zverevs damit und der öffentlichen Berichterstattung.

Die Zeitung hatte zuvor einen Artikel mit dem Titel "Zverev siegt: Eine Krönung, die die Vorwürfe der häuslichen Gewalt nicht verbirgt" veröffentlicht, der die Thematik erneut aufgriff. Auf die Frage, ob er es als unfair empfinde, dass weiterhin über die alten Vorwürfe berichtet werde, antwortete Zverev: "Es ist nicht meine Entscheidung. Ich habe alles getan, was ich konnte und meine Unschuld wurde bewiesen.

" Als der Interviewer daraufhin das Thema wechseln und nach Zverevs zukünftigem Turnierprogramm fragen wollte, beendete Zverev das Gespräch abrupt mit den Worten: "Ich weiß es nicht. Ich denke, wir sollten aufhören, das ist besser.

" Der Abbruch des Interviews unterstreicht die anhaltende Sensibilität des Themas für Zverev und die Schwierigkeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Trotz der außergerichtlichen Einigung und der fehlenden rechtskräftigen Verurteilung bleiben die Vorwürfe ein ständiger Begleiter in seiner öffentlichen Wahrnehmung. Die juristische Lage ist komplex: Die Unschuldsvermutung gilt, doch die Zahlung einer sechsstelligen Summe, wenn auch ohne Schuldeingeständnis, lässt Raum für Spekulationen.

Zverevs Reaktion im Interview zeigt, wie sehr ihn die wiederholte Konfrontation mit dem Thema emotional belastet und dass er offenbar nicht gewillt ist, weiter darüber zu diskutieren. Gleichzeitig wirft die Berichterstattung Fragen zum Umgang der Medien mit solchen Vorwürfen auf, die nie abschließend geklärt wurden. Der Tennissport und seine Sponsoren beobachten solche Vorfälle mit großer Aufmerksamkeit, da sie das Image des Sportlers und damit kommerzielle Interessen betreffen können.

Der Vorfall bei den Australian Open, bei dem eine Zuschauerin lautstark ihre Unterstützung für die Ex-Freundinnen bekundete, verdeutlicht, dass die Angelegenheit auch in der Fanszene polarisiert. Zverevs abruptes Ende des Gesprächs mit "L'Equipe" könnte als Versuch gewertet werden, die Kontrolle über die Narrative zurückzugewinnen, doch es schafft letztlich weitere öffentliche Diskussionen über Transparenz und den Umgang mit schwerwiegenden Vorwürfen im Profisport





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