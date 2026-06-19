Alexander Zverev bricht Nadals Rekord und erreicht Halle-Viertelfinale

Alexander Zverev besiegt Yannick Hanfmann beim ATP-Turnier in Halle, zieht ins Viertelfinale ein und wird mit seinem 122. Sieg bei ATP-500-Turnieren zum neuen Rekordhalter vor Rafael Nadal. Zverev bleibt ohne Breakchance und trifft auf Raphael Collignon.

Der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Halle, auch bekannt als Terra Wortmann Open, einen bedeutenden Meilenstein erreicht und gleichzeitig den Einzug ins Viertelfinale geschafft.

In einem hochkonzentrierten und dominanten Auftritt bezwang er seinen Landsmann Yannick Hanfmann klar in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:6 (7:4). Das Match dauerte insgesamt 1 Stunde und 21 Minuten, in denen Zverev seinem Gegner keine einzige Breakchance gewährte - eine beeindruckende Demonstration seiner aktuellen Form und Serve-Stärke auf Rasen. Mit diesem Sieg hat Zverev nicht nur das Viertelfinale bei diesem Turnier zum siebten Mal erreicht, sondern auch eine historische Bestmarke aufgestellt: Sein 122.

Sieg bei einem ATP-500-Turnier macht ihn zum alleinigen Rekordhalter und löst damit den langjährigen Spitzenreiter Rafael Nadal ab, der auf 121 Siege in dieser Kategorie kam. Für Zverev ist dies ein besonderer Erfolg, besonders auch vor dem Hintergrund, dass er in Halle bereits zweimal im Finale stand (2016 gegen Florian Mayer und 2017 gegen Roger Federer), jedoch beide Male den Titel verpasste. Nun hat er die Chance, beim deutschen Rasenklassiker endlich seinen ersten Triumph zu feiern.

Im Viertelfinale trifft er am Freitag auf den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon, der zuletzt mit einem Sieg über denWeltranglistenfünften Ben Shelton für Furore sorgte. Damit könnte Zverev den Weg in die Vorschlussrunde ebnen. Parallel hat auch sein Landsmann Daniel Altmaier die Möglichkeit, ins Halbfinale vorzustoßen; er misst sich im Viertelfinale mit dem zweimaligen Halle-Finalisten Daniil Medwedew. Das Duell zwischen Zverev und Hanfmann war erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Profis.

Die vorherige Begegnung entschied Zverev 2018 im Achtelfinale von München ebenfalls für sich, damals in drei Sätzen. Gegen den 34-jährigen Karlsruher Hanfmann, der in Halle noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen war, zeigte Zverev von Beginn an absolute Fokussierung. Nach einem zunächst ausgeglichenen ersten Satz gelang ihm das entscheidende Break zum 5:3, das den Satz und letztlich die Partie prägte.

Im zweiten Durchgang hielt Hanfmann zwar mit starkem Aufschlag mit und wehrte zunächst eine Breakchance Zverevs beim Stand von 2:1 ab, musste dann aber im Tiebreak die Überlegenheit des Hamburger anerkennen. Unter den Zuschauern war auch Zverevs Lebensgefährtin Sophia Thomalla, die den souveränen Auftritt live verfolgte. Während Zverev mit dem klaren Sieg und dem neuen Rekord überzeugte, hatte er in seiner Erstrundenpartie gegen den Tschechen Vit Kopriva noch gewackelt und einen Drei-Satz-Sieg feiern müssen.

Der Triumph in Paris deutet jedoch darauf hin, dass er nun auf Rasen fully angekommen ist und zu alter Stärke zurückgefunden hat. Die Konstanz und das fehlende Break im gesamten Match gegen Hanfmann unterstreichen, dass Zverev in Halle einer der großen Titelfavoriten ist und bereit ist, den ersten Sieg beim deutschen Rasenevent zu holen





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