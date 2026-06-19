Alexander Zverev bricht Rafael Nadals Rekord und erreicht das Viertelfinale in Halle

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Halle den Rekord von Rafael Nadal gebrochen und sich zum siebten Mal ins Viertelfinale gekämpft. Im Duell gegen Yannick Hanfmann setzte sich der gebürtige Hamburger mit 6:3 und 7:6 (7:4) durch. Zverev ist nun neuer Rekordhalter bei ATP-500-Turnieren mit 122 Siegen und löst Nadal ab, der 121 Siege feiern konnte.

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Halle den Rekord von Rafael Nadal gebrochen und sich zum siebten Mal ins Viertelfinale gekämpft. Im Duell gegen Yannick Hanfmann setzte sich der gebürtige Hamburger mit 6:3 und 7:6 (7:4) durch.

Zverev ist nun neuer Rekordhalter bei ATP-500-Turnieren mit 122 Siegen und löst Nadal ab, der 121 Siege feiern konnte. Im nächsten Spiel wird Zverev am Freitag gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon antreten. Daniel Altmaier kann auch ins Viertelfinale kommen, indem er gegen Daniil Medwedew gewinnt. Zverev hat im ersten Satz entscheidend zum 5:3 Break gebracht und im zweiten Satz hielt Hanfmann gut mit.

Im Tiebreak war Zverev dann machtlos und musste den Satz abgeben. Zverev hat bereits zweimal das Finale in Ostwestfalen verloren, gegen Florian Mayer 2016 und Roger Federer 2017. Im zweiten Duell zwischen Zverev und Hanfmann spielte der große Favorit sehr konzentriert. Zverev hat das Match nach 1:21 Stunden gewonnen und ließ keine Breakchance zu





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