Alexander Zverev: Der Druck auf den Top-Favoriten für die French Open

Alexander Zverev ist der Top-Favorit auf den Gewinn der French Open, aber der Druck ist groß. Wenn er jetzt nicht siegt, wird er vermutlich nie ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Zverev hat in der Vergangenheit bereits viele Erfolge erzielt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung bleiben vor allem die Grand-Slam-Turniere in Erinnerung.

Alexander Zverev ist der Top-Favorit auf den Gewinn der French Open , aber der Druck ist groß. Wenn er jetzt nicht siegt, wird er vermutlich nie ein Grand-Slam-Turnier gewinnen.

Zverev hat in der Vergangenheit bereits viele Erfolge erzielt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung bleiben vor allem die Grand-Slam-Turniere in Erinnerung. Er hat noch kein großes Turnier gewonnen und daher längst nicht den Status von Ikonen wie Michael Stich. Zverev ist nun in jedem bevorstehenden Spiel der Favorit, aber die Frage ist, wie er bei den French Open mit dem mentalen Druck umgehen wird.

Er ist jetzt nicht mehr der Herausforderer, sondern der Top-Favorit, und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Ein Fehler in dieser Phase könnte seine Karriere schädigen und ihn vom Weg auf Platz eins der Weltrangliste abhalten





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