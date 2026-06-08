Alexander Zverev, der erste Diabetiker, der einen Grand Slam gewinnt, spricht nur selten über seine Krankheit. Doch nun ist er stolz darauf, anderen zu zeigen, dass man sich auch mit Diabetes Träume erfüllen und alles erreichen kann.

Alexander Zverev , der erste Diabetiker, der einen Grand Slam gewinnt, spricht nur selten über seine Krankheit. Doch nun ist er stolz darauf, anderen zu zeigen, dass man sich auch mit Diabetes Träume erfüllen und alles erreichen kann.

Seine Diabetologin, Ulrike Thurm, hat ein Forschungsprojekt gestartet, um die Betreuung von Leistungssportlern mit Diabetes Typ 1 zu verbessern. Sie selbst hat auch Diabetes Typ 1 und hat Erfahrungen in Extremsportarten gesammelt. Die Sensoren, die man am hinteren Oberarm trägt, haben sich als Gamechanger erwiesen, indem sie den Blutzuckerwert in Echtzeit anzeigen. Zverev und Thurm haben angefangen, miteinander zu arbeiten, als er die Nummer 187 der Welt war.

Sie haben gemeinsam herausgefunden, wie man die Therapie intensiv auseinandersetzen muss, um erfolgreich zu sein. Zverev kann jetzt bei jedem Seitenwechsel kontrollieren, ob die Werte im Bereich sind, fallen oder steigen. Er isst und trinkt entsprechend, um seine Leistungsfähigkeit am besten zu halten. Im Laufe der Jahre spielen sich Routinen ein, und die meisten Leistungssportler kennen ihren Körper perfekt.

Zverev hat jetzt 25 Jahre Diabetes und kennt seinen Körper, kann die Spielsituationen einschätzen und weiß, wie er die Menge an Insulin und Kohlenhydraten anpassen muss. Man sieht, dass er unterschiedliche Gels und Getränke zu sich nimmt, um seine Werte zu stabilisieren. Die Sensorwerte geben ihm die Richtung vor, und er kann seine Therapie entsprechend anpassen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev Diabetes Grand Slam Leistungssport Diabetologin Ulrike Thurm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev gewinnt endlich einen Grand-Slam-TitelAlexander Zverev hat endlich einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner in der zweiten Runde galt Zverev als klarer Favorit und erfüllte die Erwartungen während der gesamten zwei Wochen.

Read more »

Alexander Zverev gewinnt seinen ersten Grand-Slam-TitelAlexander Zverevs dramatischer Grand-Slam-Triumph in Paris: Mit Oberschenkelproblemen und einer großen Geschichte zum historischen Sieg.

Read more »

Alexander Zverev gewinnt endlich einen Grand-Slam-TitelAlexander Zverev hat endlich einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Bei den French Open in Paris siegt er im Endspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli. Sein letzter Titeltraum ist erfüllt: Nach Olympiasieg 2021, zwei WM-Titeln 2018 und 2021 und sieben Masters-Gewinnen nun der Major-Erfolg, dem er seit seinem ersten Profi-Match 2013 hinterherjagte.

Read more »

Alexander Zverev gewinnt ersten Grand-Slam-Titel bei French Open trotz Krämpfen und emotionalem KampfAlexander Zverev sichert sich seinen ersten Grand-Slam-Sieg bei den French Open, nachdem er im Finale mit Krämpfen zu kämpfen hat, die er als mental bedingt beschreibt. Der olympische Champion und erste Diabetiker mit einem Major-Titel spricht über die Bedeutung des Sieges, die schwierige Phase seiner Karriere und die emotionale Erfüllung nach Jahren des Wartens.

Read more »