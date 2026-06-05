Alexander Zverev: Der Top-Favorit auf den Titel beim French Open

Alexander Zverev ist der Top-Favorit auf den Titel beim French Open. Der Deutsche hat in der zweiten Runde den Niederländer Jesper de Jong in vier Sätzen bezwingen können. Zverev könnte am 7. Juni den wohl größten Erfolg seiner Karriere feiern.

2026 scheint die Chance so groß wie nie, denn mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben die beiden wohl besten Tennis spieler der letzten Jahre keine Chance mehr auf den Titel.

Während der Spanier seine Teilnahme bei Roland Garros aufgrund einer Handgelenksverletzung bereits frühzeitig absagen musste, verlor Titelverteidiger Jannik Sinner in Runde zwei sensationell. Der Weg ins Finale und zum lang ersehnten French-Open-Triumph könnte für Alexander Zverev in diesem Jahr also leichter sein als gedacht. Der Deutsche hat in der zweiten Runde den Niederländer Jesper de Jong in vier Sätzen bezwingen können. Im Achtelfinale wartete der Niederländer auf Zverev, der bislang eine der großen Überraschungen des Turniers ist.

Gegen Zverev war er aber letztlich chancenlos, der Deutsche gewann in drei Sätzen. Eines ist bereits nach zwei Runden klar: Alexander Zverev ist der Top-Favorit auf den Titel und könnte am 7. Juni den wohl größten Erfolg seiner Karriere feiern





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