Alexander Zverev: Die Chance auf den French-Open-Titel

Alexander Zverev scheint die Chance auf den French-Open-Titel so groß wie nie zu haben. Mit dem Ausscheiden von Titelverteidiger Jannik Sinner und der Absage von Carlos Alcaraz durch Handgelenksverletzung sind die beiden besten Tennisspieler der letzten Jahre aus dem Rennen.

Alexander Zverev scheint die Chance auf den French-Open -Titel so groß wie nie zu haben. Mit dem Ausscheiden von Titelverteidiger Jannik Sinner und der Absage von Carlos Alcaraz durch Handgelenksverletzung sind die beiden besten Tennisspieler der letzten Jahre aus dem Rennen.

Alexander Zverev, der sich im Achtelfinale gegen Jesper de Jong durchsetzte, könnte in diesem Jahr den French-Open-Triumph feiern. Sein Weg ins Finale könnte jedoch durch den Niederländer Jannik Maden gefährdet werden, der sich im Achtelfinale gegen seinen spanischen Landsmann Pablo Carreno Busta durchsetzte. Der Deutsche gewann in drei Sätzen gegen de Jong und zeigt sich als starkes Konkurrenzteilnehmer. Zverevs Erfolg könnte am 7. Juni den größten Erfolg seiner Karriere bedeuten





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