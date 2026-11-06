Alexander Zverev verliert in Paris gegen Lorenzo Musetti und riskiert als Weltranglistenerster die schlechteste Siegquote der ATP-Geschichte.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev verliert am Donnerstag in Paris im Erstrundenmatch gegen den Italiener Lorenzo Musetti einen entscheidenden Kampf um seine statistische Bilanz. Seit einigen Tagen führt Zverev die offizielle Tennis-Weltrangliste an und wird das Jahr definitiv mit der Position Nummer eins der ATP-Rankings abschließen. Doch dieser enorme Erfolg wird durch einen möglichen historischen Negativrekord überschattet, der den Hamburger gefährdet.

Statistischer Negativrekord bei Siegquote

Die aktuelle Situation zeigt, dass Alexander Zverev nach seinem frühen Aus in der französischen Hauptstadt gegen Lorenzo Musetti Gefahr läuft, als Nummer eins der Weltrangliste die schlechteste Siegquote innerhalb einer Saison in der Geschichte des Sports aufzuweisen. In der französischen Hauptstadt kassierte Zverev bereits die 18. Niederlage in dieser Saison, während auf der anderen Seite der Bilanz 65 Siege verbucht werden können. Diese Zahlen resultieren darin, dass der Olympiasieger von Tokio nur 78,3 Prozent seiner Spiele gewonnen hat, was unter aktuellen Umständen einen neuen historischen Tiefpunkt markieren würde.

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Vergleich mit historischen ATP-Rekorden

Der bestehende Negativrekord wird vom US-Amerikaner Andy Roddick gehalten, welcher das Jahr 2003 mit einer Bilanz von 72 Siegen und 19 Niederlagen an der Spitze der Weltrangliste beendete. Diese Bilanz entsprach einer Siegquote von 79,1 Prozent, die aktuell von Alexander Zverev knapp unterboten werden könnte. Es wird sich nie klären lassen, wie das Jahr für Zverev in einem Alternativszenario verlaufen wäre, in dem er keine Verletzungen von Konkurrenten ausgenutzt hätte. Kritiker argumentieren stets, der Hamburger habe nur von den Verletzungen seiner Gegner profitiert, doch eine Statistik liefert zumindest eine objektive Argumentationsgrundlage für diese Vorwürfe.

Karriereerfolge trotz kritischer Stimmen

Gleich zwei Grand-Slam-Titel konnte der Hamburger einfahren, nachdem er zuvor jahrelang vergeblich einem Triumph bei einem der vier großen Turniere hinterhergelaufen war. In Paris sowie den US Open in New York beseitigte er diesen Makel, der wie ein Fluch an seiner Karriere zu kleben schien. Ein weiterer Meilenstein: Seit Anfang November ist Zverev auch noch die Nummer eins der Weltrangliste. Dennoch bleiben die kritischen Stimmen lauter, die die bisherigen Erfolge kleinreden und die aktuelle sportliche Form anzweifeln.

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Letzte Chance zur Vermeidung des Rekords

Alexander Zverev bleibt nur noch ein einziges Turnier übrig, um diesen Makel zu vermeiden und die schlechteste Siegquote der Vergangenheit nicht offiziell einzustellen. Ab dem 16. November steigen in Turin die ATP Finals, die letzte große Bühne der Saison. Eine intensive Leistungssteigerung bei diesem Turnier könnte die Quote noch stabilisieren oder den negativen Rekord verhindern. Bis dahin steht der Hamburger unter enormem Druck, seine Ergebnisse zu verbessern und die statistische Gefahr zu minimieren.

Auswirkungen auf die ATP-Weltrangliste

Die Situation von Alexander Zverev zeigt, dass die Position an der Spitze der Weltrangliste nicht nur von den gewonnenen Titeln abhängt, sondern auch von der Effizienz in jedem einzelnen Match. Die 18 Niederlagen in der aktuellen Saison sind für einen Spieler der Nummer eins ungewöhnlich hoch und ziehen die Aufmerksamkeit der Medien sowie der Fachpublikum auf sich. Die kommenden Spiele in Turin werden entscheidend sein, um zu sehen, ob die deutschen Sportjournalisten und Fans den aktuellen Trend umkehren können oder ob Alexander Zverev diese statistische Sackgasse als letzten Schatten seiner erfolgreichen Saison akzeptieren muss.