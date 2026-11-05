Alexander Zverev droht Negativrekord: Weltranglistenerster mit schwacher Quote

Alexander Zverev verliert in Paris früh und riskiert als Nummer eins den schlechtesten Saisonrekord der ATP-Historie. Analyse der Bilanz und der Situation vor den ATP Finals.

Alexander Zverev steht seit Anfang November an der Spitze der ATP-Weltrangliste und hat das neue Jahr als Nummer eins begonnen. Doch nach dem frühen Ausscheiden aus dem Masters-Turnier in Paris droht dem deutschen Tennisprofi ein historischer Negativrekord. Der Hamburger verlor sein Auftaktmatch gegen Lorenzo Musetti und kassierte damit seine 18. Niederlage in der laufenden Saison.

Dieser Verlust bringt Zverev nahe, den Platz an der Spitze der Weltrangliste mit der niedrigsten Siegquote aller Zeiten zu beenden. Aktuell liegen seine Siege bei 65, was einer Gewinnquote von 78,3 Prozent entspricht. Bleibt diese Bilanz erhalten, übertrifft er den bisherigen Rekord des US-Amerikaners Andy Roddick aus dem Jahr 2003 deutlich.

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Der aktuelle Stand der Siegquote

Die Statistik zeigt ein klares Bild: Zverev hat in der aktuellen Saison 18 Spiele verloren und nur 65 gewonnen. Diese 78,3-prozentige Erfolgsquote liegt unter dem Wert, den Andy Roddick im Jahr 2003 erreichte. Roddick beendete seine Saison als Nummer eins mit 72 Siegen und 19 Niederlagen, was einer Quote von 79,1 Prozent entspricht. Zverev hat somit nur noch einen marginalen Vorsprung von 0,8 Prozentpunkten vor dem alten Negativrekord.

Kritiker hatten Zverevs Erfolge in der Vergangenheit stets relativiert. Sie argumentierten, der Hamburger habe vor allem von den Verletzungen seiner Konkurrenten profitiert, anstatt die Konkurrenz durch reine Dominanz zu besiegen. Eine Statistik kann diese Ansicht jedoch nicht vollständig widerlegen, da sie die Umstände der Spiele nicht berücksichtigt. Es bleibt hypothetisch, wie sich die Karriere des Deutschen ohne die Verletzungsserien seiner Gegner entwickelt hätte.

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Der historische Vergleich zu Andy Roddick

Der Vergleich mit Andy Roddick ist für Tennis-Statistiker besonders relevant. Roddick beendete das Jahr 2003 als Nummer eins der Weltrangliste, obwohl seine Bilanz unter dem Strich schlecht war. Zverev steht nun vor der gleichen Situation. Obwohl er zwei Grand-Slam-Titel gewann, darunter die French Open in Paris und die US Open in New York, hat er viele andere Turniere früh verlassen.

Diese Kombination aus hohen Titeln und vielen frühen Niederlagen ist im Tennis einzigartig. Der Deutsche hatte jahrelang unter der Vorstellung gelitten, keinen der vier großen Titel gewinnen zu können. Nach den Siegen in Paris und New York war dieser Makel beseitigt. Dennoch haftet ihm nun die schlechte Gesamt-Bilanz an, die ihn in die Nähe der schlechtesten Saisons der ATP-Historie rückt.

Die entscheidenden ATP Finals in Turin

Eines Turnier bleibt noch aus, um den historischen Makel zu vermeiden. Ab dem 16. November steigen in Turin die ATP Finals auf. Diese Begegnung ist für Alexander Zverev nicht nur wichtig für den Titel, sondern auch für seine persönliche Statistik. Ein gutes Abschneiden in Italien kann die negative Quote relativieren oder sogar verhindern.

Die Athleten müssen in Turin zeigen, dass sie die Form gefunden haben, die für einen Titelgewinn in der Weltrangliste notwendig ist. Für Zverev bedeutet dies, die bisherigen 18 Niederlagen durch Siege zu korrigieren. Nur durch eine Serie von Siegen in Italien kann er die Quote von 78,3 Prozent erhöhen und den Negativrekord umgehen.

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Fazit: Erfolg trotz statistischer Schwächen

Trotz der drohenden statistischen Schande hat Alexander Zverev ein bemerkenswertes Jahr hinter sich. Die zwei Grand-Slam-Titel und die Position als Nummer eins der Weltrangliste sind beachtliche Leistungen. Doch die Statistik bleibt ein hartes Fakten, das die Öffentlichkeit diskutiert. Die ATP Finals in Turin werden zeigen, ob der Deutsche seine Bilanz noch glätten kann oder sich dauerhaft in den Geschichtsbüchern als Spieler mit der schwächsten Quote der Nummer-eins-Platzierung verewigt.