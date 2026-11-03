Alexander Zverev ehrt Mutter Irina als wichtigsten Faktor für Weltrangliste 1

Alexander Zverev widmet seinen Sprung auf Platz 1 der ATP-Rangliste seiner Mutter Irina. Er lobt ihre Unterstützung trotz seiner Diabetes-Erkrankung.

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat seine Mutter Irina als den entscheidenden Faktor für seinen Erfolg und seinen Einzug in die Spitze der Weltrangliste gewürdigt. Mit diesem Schritt ist er als erst zweiter Deutscher überhaupt in dieser Position gelandet, was ein historisches Ereignis für den deutschen Sport darstellt. Zverev nutzte die Gelegenheit, um öffentlich für die unaufhaltsame Unterstützung seiner Mutter zu danken, die seit seiner Kindheit an seiner Seite steht.

Ehrung der Mutter Irina Zvereva

Alexander Zverev bezeichnete seine Mutter Irina als die wichtigste Person in seinem Leben und in seiner gesamten Tenniskarriere. In einem persönlichen Beitrag auf der offiziellen Internetseite der ATP erklärte er, dass sie ihm das Tennisspielen beigebracht hat und seine erste Trainerin war. Dieser Satz fasst die zentrale Rolle zusammen, die Irina Zvereva im Werdegang des Sportlers gespielt hat und nach der er nun explizit benannt wird.

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Während sein Vater Alexander senior gemeinsam mit dem zehn Jahre älteren Bruder Mischa regelmäßig zu Nachwuchsturnieren reiste, kümmerte sich Irina stets um Alexander. Sie sorgte nicht nur für seine grundlegende Betreuung, sondern hielt auch an seinen Träumen fest, selbst nachdem bei ihm im Alter von vier Jahren Diabetes diagnostiziert worden war. Diese Beständigkeit hat den Blick der Öffentlichkeit auf die familiären Strukturen hinter dem sportlichen Erfolg gerichtet.

Bewältigung von Diabetes Typ 1 im Sport

Die Diagnose einer chronischen Erkrankung stellt für viele junge Athleten eine massive Hürde dar, doch Zverev betonte, dass seine Mutter niemals zugelassen hätte, dass ihn irgendetwas aufhält. Er führte aus, dass Irina alles in ihrer Macht Stehende tat, um ihm bei der Verwirklichung seiner Träume zu helfen. Diese Aussage unterstreicht die immense Willenskraft und die praktische Unterstützung, die innerhalb der Familie geleistet wurde, um Hindernisse zu überwinden.

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Dadurch hatte Alexander Zverev nie wirklich Zweifel daran, dass er alles erreichen könnte. Er attribuierte dieses unerschütterliche Vertrauen direkt der Tatsache, dass er eine sehr starke Mutter an seiner Seite hatte. Diese psychologische Stütze war nach seinen Worten die Grundlage dafür, dass er auch in schwierigen Phasen der Karriere motiviert blieb und seine Ziele nicht aus den Augen verlor.

Mutmacher für Betroffene der Erkrankung

Über die persönliche Dankbarkeit hinaus möchte Alexander Zverev weiteren Betroffenen von Diabetes Typ 1 Mut machen. Er erklärte, stolz darauf zu sein, seinen Erfolg Familien zu zeigen, die mit dieser Krankheit zu tun haben. Durch seine Position als Nummer 1 der Welt wird er zu einer sichtbaren Referenzperson, die beweist, dass sportliche Höchstleistungen trotz der Diagnose möglich sind. Dies verleiht seiner Geste eine breitere gesellschaftliche Relevanz über den Sport hinaus.

Der zweimalige Grand-Slam-Sieger formulierte in diesem Zusammenhang einen konkreten Wunsch für die Zukunft des Sports. Er sagte, er wäre der glücklichste Mensch der Welt, sollte es jemals eine weitere Nummer 1 der Welt mit Diabetes geben. Damit setzt er ein klares Signal gegen Vorurteile gegenüber chronisch kranken Sportlern und positioniert sich als Vorbild für eine ganze Gruppe von Menschen, die mit ähnlichen Herausforderungen kämpfen.