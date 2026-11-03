Alexander Zverev ehrt Mutter Irina als zentrale Figur im Tennis

Weltranglistenerster Alexander Zverev würdigt seine Mutter Irina in einer persönlichen Botschaft an die ATP als wichtigsten Förderer seiner Karriere und Vorbild für Diabetiker.

Alexander Zverev hat seine Mutter Irina nach dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste öffentlich als die wichtigste Person in seinem Leben und für seine Tennis laufbahn gewürdigt. Der deutsche Profi veröffentlichte auf der offiziellen Internetseite der ATP einen persönlichen Beitrag, in dem er die Rolle seiner Mutter bei seinem sportlichen Aufstieg detailliert beschrieb. Er betonte, dass seine Eltern unterschiedliche Rollen in seiner Entwicklung spielten. Sein Vater Alexander senior sowie sein zehn Jahre älterer Bruder Mischa begleiteten ihn zu Nachwuchsturnieren, während sich Irina ausschließlich um ihn kümmerte.

Die Rolle der Mutter bei der Diagnose

Zverev erinnerte sich an die Zeit, in der er im Alter von vier Jahren mit Diabetes diagnostiziert wurde. Trotz dieser gesundheitlichen Herausforderung habe seine Mutter an den Träumen ihres Sohnes festgehalten und ihn niemals aufhalten lassen. Er zitierte sich selbst indirekt mit der Aussage, dass sie niemals zugelassen hätte, dass ihn irgendetwas vom Weg abbringt. Diese unerschütterliche Unterstützung gab ihm die Sicherheit, dass er jedes Hindernis überwinden könnte.

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Anerkennung und Dank an Irina Zverev

Der zweimalige Grand-Slam-Sieger hob hervor, dass seine Mutter alles in ihrer Macht Stehende getan habe, um ihm zu helfen, seine beruflichen Ziele zu verwirklichen. Er erklärte, dass er aufgrund dieser starken Figur an seiner Seite nie wirklich Zweifel daran gehabt habe, was er erreichen könnte. In seinen Worten war seine Mutter bereits vor dem aktuellen Erfolg die entscheidende Figur für seine Tennis-Karriere und sein persönliches Wohlbefinden.

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Botschaft an Menschen mit Diabetes

Neben der persönlichen Würdigung wollte Zverev auch eine öffentliche Botschaft an Betroffene richten. Er kündigte an, stolz darauf zu sein, seinen Erfolg Familien zu präsentieren, die mit Diabetes Typ 1 konfrontiert sind. Ziel sei es, diesen Menschen Mut zu machen. Der Weltranglistenerste formulierte den Wunsch, dass es noch weitere nummer eins der Welt mit dieser chronischen Erkrankung geben möge, was ihn zu dem glücklichsten Menschen der Welt machen würde.

Kontext des Rolex Paris Masters

Diese Ehrung erfolgte im Rahmen des Rolex Paris Masters, einem ATP-1000-Turnier in Frankreich. Zverev tritt hier als neue Nummer eins der Weltrangliste an und wird in den Medien sowie im Fernsehen und Livestream intensiv begleitet. Die Aufmerksamkeit auf diesen Erfolg wird auch durch persönliche Begleitung verstärkt, wie etwa die Anwesenheit von Sophia Thomalla bei der Halbfinalpartie. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und persönlicher Reflexion prägt die aktuelle Berichterstattung.