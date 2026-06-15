Alexander Zverev: Ein Vaterherz auf Reisen - Mayla und Sophia Thomalla an seiner Seite

Tennisstar Alexander Zverev wird mit seiner Tochter Mayla und Freundin Sophia Thomalla in Halle gesichtet. Das enge Familienband trotz des turbulenten Profilebens und die Unterstützung durch alle Generationen.

Der russischstämmige Tennisspieler Alexander Zverev , 29, wurde kürzlich in Halle/Westfalen mit seiner Tochter Mayla, 5, und seiner Freundin, der Schauspielerin Sophia Thomalla , gesehen. Die drei erschienen vertraut und fürsorglich miteinander.

Mayla stammt aus der vorherigen Beziehung Zverevs mit dem Model Brenda Patea, 33. Zverev ist als Vater sehr engagiert und holt Mayla regelmäßig zu sich, wenn es sein Turnierplan erlaubt. In diesem Jahr begleitete sie ihn bereits nach Mexiko, in die USA und nach München. Auch in Halle war sie bereits zum zweiten Mal dabei.

Aus dem Umfeld Zverevs wird berichtet, dass Thomalla und Mayla ein sehr inniges Verhältnis pflegen, was der Beziehung der beiden nur guttut. Auch Zverevs Eltern, Irina und Alexander senior, sind stark in die Betreuung Maylas eingebunden. Wenn Mayla nicht auf Reisen ist, lebt sie bei ihrer Mutter Brenda Patea in Berlin. Zverev unternimmt dann oft kurze Flüge in die Hauptstadt, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen.

Seine Liebe zu Mayla ist offensichtlich, er schwärmt von ihren Talenten, etwa als Linkshänderin, und unterstützt ihren Wunsch, Tennisspielerin zu werden, falls sie das möchte. Ein эмоциональer Moment zeigte sich, als Mayla ihren Papa nach seiner Ehrung für den French-Open-Sieg in Halle mit einem Kuss verabschiedete. Zverev bereitet sich nun auf Wimbledon vor, das Ende Juni beginnt.

Das Familienleben rund um den Profisportler zeigt, wie er Versuche, trotz des intensiven Reise- und Turnieralltags eine enge Bindung zu seiner Tochter aufzubauen und mit seiner Partnerin eine harmonische Patchwork-Familie zu führen





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