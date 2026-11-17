Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev wird in Turin als Nummer eins der Weltrangliste geehrt. ATP-Präsident Andrea Gaudenzi überreicht den Silberpokal zum Saisonabschluss.

Der Hamburger Tennisstar Alexander Zverev hat die prestigeträchtige Trophäe für die Nummer eins der Weltrangliste zum Jahresende in Empfang genommen. Die feierliche Übergabe des riesigen Silberpokal s fand im Rahmen der ATP Finals in Turin statt, wo Zverev seine herausragende Leistung der Saison bestätigte. Der 27-Jährige strahlte über das ganze Gesicht, als er den Pokal in den Händen hielt und seine emotionale Reaktion auf diesen Meilenstein seiner Laufbahn teilte.

Feierliche Übergabe des Silberpokals in Turin

Die Ehrung zum Weltranglistenersten wurde von ATP-Präsident Andrea Gaudenzi persönlich durchgeführt. Dies unterstreicht die hohe Bedeutung, die die internationalen Tennisgremien dieser Leistung beimesst. Zverev stand während der Zeremonie in einem grauen Sakko und einer hellen Jeans, was seinen lässigen, aber selbstbewussten Auftritt während der Veranstaltung widerspiegelte. Er bezeichnete diese Auszeichnung explizit als den größten Erfolg seiner bis dato laufenden Karriere. Vor einem Jahr hätte sich der deutsche Profispieler eine solche Position an der Spitze der Rangliste nicht träumen lassen, wie er selbst zugab.

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Familie und Trainer bei der Gruppenfotografie

Nach der offiziellen Auszeichnung stellte sich Zverev für ein Gruppenfoto mit seinem engen Umfeld zur Verfügung. Anwesend waren unter anderem sein Vater und Trainer Alexander Zverev Senior, seine Mutter Irina sowie seine Großmutter Natalia. Auch seine beiden Dackel waren bei dieser besonderen Gelegenheit im Hintergrund zu sehen. Die Anwesenheit der engsten Familie unterstreicht die persönliche Bedeutung dieses Moments für den Hamburger. Es handelt sich hierbei um ein familiäres Ereignis, das über den rein sportlichen Aspekt hinausgeht und die emotionale Tragweite des Erfolgs zeigt.

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Turnierfortgang und Begegnung mit Ben Shelton

Unabhängig von den weiteren Ergebnissen beim Saisonabschlussturnier ist Alexander Zverev bereits jetzt als Nummer eins in das neue Jahr gegangen. Sein Auftaktmatch in Turin hatte der Deutsche am Sonntag gewonnen, wobei er den Spanier Rafael Jódar in zwei Sätzen bezwang. Diese Leistung festigte seine Position im Feld der Top-Spieler. Am folgenden Dienstag trifft Zverev um 20.30 Uhr auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Dies ist eine Neuauflage des Endspiels der US Open, was das Match von besonderem sportlichen Interesse macht.

Mediale Berichterstattung und Livestream

Die Begegnung zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton wird mediale hohe Aufmerksamkeit erfahren. Für Fans und Zuschauer sind verschiedene Optionen zur Teilnahme am Geschehen verfügbar. Das Spiel kann im Fernsehen live verfolgt werden oder alternativ über einen Livestream gestreamt werden. Zusätzlich steht ein Liveticker zur Verfügung, der Echtzeit-Updates zu den Geschehnissen auf dem Platz bereitstellt. Diese vielfältigen Zugänge gewährleisten, dass die internationale Tenniscommunity das Spiel des neuen Weltranglistenersten nicht verpasst.