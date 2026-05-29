Alexander Zverev erreicht Achtelfinale der French Open und bleibt Titelfavorit

Alexander Zverev besiegt den Franzosen Quentin Halys bei den French Open in vier Sätzen und zieht ins Achtelfinale ein. Mit dem Ausscheiden von Novak Djokovic ist er der letzte verbliebene Top-5-Spieler und der große Favorit für den Titel. Im Achtelfinale trifft er auf Jesper de Jong.

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris das Achtelfinale erreicht und bleibt damit der größte Titelanwärter auf den Coupe des Mousquetaires. Der Hamburger Tennis profi besiegte den Franzosen Quentin Halys in einem hart umkämpften Match mit 6:4, 6:3, 5:7 und 6:2.

Das Spiel dauerte insgesamt drei Stunden und sieben Minuten, und Zverev benötigte seinen dritten Matchball, um den Sieg zu perfektionieren. Mit diesem Erfolg steht der 27-Jährige, der aktuell die Nummer drei der Welt ist, am Sonntag gegen den Niederländer Jesper de Jong, die Nummer 106 der Welt, im Achtelfinale. In diesem Duell geht der Olympiasieger von 2021 als haushoher Favorit an den Start.

Zverevs Triumph über Halys war von großer Bedeutung für das Turnier, da mit Novak Djokovic (39) der letzte noch im Wettbewerb verbliebene Grand-Slam-Sieger in der dritten Runde ausschied. Der Serb unterlag dem 19-jährigen Brasilianer Joao Fonseca.

Zudem war Djokovic der einzige Top-5-Spieler neben Zverev im Feld der letzten 32, nachdem zuvor bereits der Weltranglistenerste Jannik Sinner (24) aus Italien sein Spiel verloren hatte. Damit ist sichergestellt, dass am 7. Juni ein Spieler den begehrten Pokal der French Open in die Höhe heben wird, der diesen Titel noch nie zuvor gewonnen hat. Zverev ist in dieser Position der klare Favorit.

Das Match gegen Halys begann für Zveref mit zwei dominanten Sätzen. Im dritten Satz gelang es Halys, das Spiel auszugleichen und den Deutschen mit einem unerwarteten Satzgewinn zu überrumpeln. Zverev verlor kurzzeitig die Linie, was dazu führte, dass er den Satz mit 5:7 abgeben musste. Dies war besonders ärgerlich, da es seine Aufenthaltsdauer auf dem Platz unnötig verlängerte.

Die französischen Fans unterstützten Halys enthusiastisch und trugen ihn mit einer La-Ola-Welle förmlich in den vierten Satz. Die schwülen Bedingungen des Tages wirkten sich auf das Spiel aus: Die Temperatur auf dem Platz betrug bei Matchbeginn um 21:42 Uhr noch fast 30 Grad. Für Zverev kam dies gelegen, da er Wärme mag und unter solchen Bedingungen oft seine beste Leistung zeigt.

Im vierten Satz sicherte er sich mit zwei frühen Breaks einen klaren 6:2-Sieg und beendete das Match nach insgesamt 3:07 Stunden. Zverev selbst kommentierte das Spiel mit den Worten: "Er hat einen unglaublichen dritten Satz gespielt. Aber ich wusste, dass ich mit meinem Tennis meine Chance bekommen werde und bin zufrieden mit meiner Leistung im vierten Durchgang. Besser um 1 Uhr fertig als um 3 Uhr.

" Noch vier Siege fehlen ihm bis zum ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere





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