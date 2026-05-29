Alexander Zverev erreicht bei den French Open das Achtelfinale

Alexander Zverev hat bei den French Open das Achtelfinale erreicht. Sein Drittrundengegner Quentin Halys erwies sich als harte Nuss, doch Zverev konnte sich ultimate durchsetzen und seinen neunten Einzug ins Achtelfinale bei diesem Grand Slam feiern.

Alexander Zverev hat bei den French Open das Achtelfinale erreicht. Sein Drittrundengegner Quentin Halys erwies sich als harte Nuss, doch Zverev konnte sich ultimately durchsetzen und seinen neunten Einzug ins Achtelfinale bei diesem Grand Slam feiern.

Der Hamburger, der als einer der Titelanwärter gehandelt wird, besiegte Halys mit 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Vor dem Spiel hatte Novak Djokovic, der Grand-Slam-Rekordchampion, seinen Titelkampf aufgrund einer Niederlage gegen Joao Fonseca beendet. Tags zuvor war auch Jannik Sinner, die Nummer eins der Welt, überraschend ausgeschieden. Boris Becker sah Zverev nach diesem Vorfall als Topfavorit auf den Titel.

Zverevs Bruder und Manager, Mischa Zverev, betonte jedoch, dass das Turnier noch lange nicht vorbei sei und vieles passieren könne. Gegen Halys zeigte Zverev eine solide Leistung, ohne jedoch zu glänzen. Im dritten Satz geriet er unter Druck und verlor erstmals im Turnierverlauf einen Satz. Doch er konnte sich wieder steigern und nutzte seinen dritten Matchball zum Sieg.

Im Achtelfinale trifft Zverev nun auf den Niederländer Jesper de Jong, der erst als Nachrücker ins Hauptfeld kam und sich seinen Platz im Achtelfinale mit einem Fünfsatzsieg gegen Karen Chatschanow erkämpfte





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev French Open Achtelfinale Quentin Halys Novak Djokovic Joao Fonseca Jannik Sinner Boris Becker Mischa Zverev Jesper De Jong

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev erreicht Achtelfinale der French Open und bleibt TitelfavoritAlexander Zverev besiegt den Franzosen Quentin Halys bei den French Open in vier Sätzen und zieht ins Achtelfinale ein. Mit dem Ausscheiden von Novak Djokovic ist er der letzte verbliebene Top-5-Spieler und der große Favorit für den Titel. Im Achtelfinale trifft er auf Jesper de Jong.

Read more »

Zverev bezwingt Halys in 4 Sätzen und steht im Achtelfinale der French OpenAlexander Zverev schlägt Lokalmatador Quentin Halys in vier Sätzen und steht im Achtelfinale der French Open. Die Nightsession im Tickerprotokoll.

Read more »

French Open Achtelfinale: Zverev erreicht nächste Runde nach prominenten Favoriten-AusNach dem überraschenden Scheitern von Jannik Sinner und Novak Djokovic bei den French Open löst Alexander Zverev seine Achtelfinalaufgabe gegen Quentin Halys, bleibt dabei aber nicht immer souverän. Der Hamburger erreicht zum neunten Mal in Folge die Runde der letzten 16 und gilt nach den Favoriten-Aus als Topfavorit für den Titel.

Read more »

Zverev schlägt Halys und steht im French-Open-AchtelfinaleAlexander Zverev ist seinem Traum vom ersten Grand-Slam-Titel in der Nacht zu Sonnabend einen weiteren Schritt nähergekommen. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 bezwang bei den French Open den Lokalmatadoren Quentin Halys und zog ins Achtelfinale ein.

Read more »