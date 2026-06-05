Alexander Zverev hat das Halbfinale bei den French Open erreicht und trifft dort auf Jakub Mensik. Der Deutsche ist nun der klare Top-Kandidat auf den Titel und hat bereits souverän in drei Sätzen gegen Rafael Jodar gewonnen.

Alexander Zverev erreicht das Halbfinale bei den French Open und trifft dort auf Jakub Mensik . Der Deutsche hat nun die Chance, seinen Traum vom Titel zu verwirklichen.

Nach dem Aus von Carlos Alcaraz und Dominator Jannik Sinner ist Zverev der klare Top-Kandidat auf den Titel. Im Viertelfinale hatte er bereits souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Rafael Jodar gewonnen. Das Halbfinale zwischen Zverev und Mensik ist am 5. Juni für ca. 14:30 Uhr angesetzt.

Das Match wird live bei Eurosport übertragen und ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Fans können auch einen kostenlosen Livestream auf Joyn schauen. Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Mensik ist für die Zuschauer sicher ein Highlight der French Open 2026. Zverev ist nun auf dem Weg, seinen Traum vom Titel bei den French Open zu verwirklichen.

Die Fans hoffen auf einen souveränen Sieg des Deutschen. Die French Open 2026 sind ein großes Ereignis für den Tennis-Sport und die Fans freuen sich auf das Match zwischen Zverev und Mensik. Der Deutsche hat bereits einige wichtige Siege in diesem Jahr verbuchen können und ist nun auf dem Weg, seinen Traum vom Titel zu verwirklichen. Das Match zwischen Zverev und Mensik ist sicher ein Highlight der French Open 2026 und die Fans hoffen auf einen souveränen Sieg des Deutschen





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