Alexander Zverev erreicht erstmals Weltranglisten-Nummer eins

Alexander Zverev ist neuer Tennis-Weltranglistenerster. Sophia Thomalla war live dabei. Seine Partnerin betonte, dass ihre Liebe nicht vom Tennis-Erfolg abhängt.

Die deutsche Tennis-Welt feiert einen historischen Moment: Alexander Zverev hat erstmals in seiner Laufbahn die Nummer eins der ATP - Weltrangliste erreicht. Dieser Meilenstein wurde durch seinen direkten Sieg über den Niederländer Tallon Griekspoor in einem entscheidenden Match gesetzt. Zverev bezwang seinen Gegner mit den Satzresultaten 6:4 und 7:5, was rechnerisch den Überholvorgang am bisherigen Top-Spieler Jannik Sinner bedeutete.

Der Hamburger ist seit dem 2. November offiziell der beste Tennisspieler der Welt. Den emotionalen Höhepunkt erlebte Zverev an seiner Seite seiner Lebensgefährtin Sophia Thomalla. Sie sass in seiner Zuschauer-Box und war Zeugin der Vollendung eines lang gehegten Karrieretraums. Nach dem finalen Ballwechsel küsste Zverev seine Freundin, bevor das Paar den Triumph gemeinsam feierte.

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Der Weg zur Nummer eins

Die Reise zur Spitze des Tennis-Verbands der Profispieler (ATP) war für Zverev nicht nur mit Triumph, sondern auch mit Härte verbunden. Nur zwei Tage nach dem entscheidenden Sieg gegen Griekspoor verpasste er im Halbfinale gegen Alex de Minaur knapp den Einzug ins Endspiel. Der australische Gegner setzte sich mit 4:6, 6:1 und 6:7 durch. Trotz dieser Niederlage änderte sich an Zverevs neuem Status nichts mehr, da der Abstand zur Konkurrenz im Gesamtpunktestand ausreichend war.

Sophia Thomalla sass auch bei diesem verlorenen Halbfinalspiel in der Box ihres Partners. Ihre Anwesenheit unterstrich die Bedeutung des Moments für das private Umfeld des Sportlers. Zverev hatte das Ziel, die Weltrangliste anzuführen, bereits wenige Tage zuvor in Wien erreicht, doch der offizielle Sprung auf Platz eins geschah erst im November.

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Privates Leben und öffentliche Auftritte

Während Zverev auf der Tennis-Bahn triumphierte, sorgte Sophia Thomalla auf social Media und in ihren professionellen Aufgaben für mediale Präsenz. Die 37-jährige Moderatorin überraschte ihre Follower mit neuen Looks. Auf Instagram zeigte sie sich kürzlich mit einer runden Lesebrille mit blauem Rand, ein Accessoire, das man von ihr selten sieht.

Im Rahmen ihrer Moderationstätigkeit für die Reality-Show "Are You The One?", die aktuell bei RTL+ zu sehen ist, trat Thomalla in auffälligen Outfits auf. Sie präsentierte sich in einem neongrünen, mit Pailletten besetzten Minikleid, kombiniert mit hellen High Heels und goldenen Creolen. Diese modischen Änderungen sind Teil ihres öffentlichen Auftritts, unterscheiden sich aber von ihrem ansonsten eher geradlinigen, langblonden Erscheinungsbild.

Die Rolle der Partnerin

Thomalla und Zverev sind seit rund fünf Jahren ein Paar. Sie machten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich und blickten im Anschluss auf gemeinsame Höhepunkte zurück. Auf Instagram verglich sie ein Foto von der Eröffnungsgala des Laver Cups in London mit einem Bild aus dem Jahr 2021. Ihr Fazit war humorvoll: Äußerlich habe sich kaum etwas verändert, hinzu gekommen seien jedoch zwei Grand-Slam-Titel.

Für Zverev sind das der Triumph bei den French Open im Juni sowie der Titel bei den US Open im September. Dies unterstreicht die Bedeutung der Unterstützung durch Thomalla, die Zverev in dem "RTL"-Format "Frauke trifft..." als einen der intelligentesten Menschen beschrieb, die er je kennengelernt habe. Er betonte seine tiefe Liebe und seinen Respekt vor ihr.

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Glück unabhängig vom Tennis

Trotz des enormen Erfolgs betonte Sophia Thomalla, dass ihr persönliches Glück nicht an tennisbezogene Siege gebunden ist. Sie erklärte, dass sie auch mit einem weniger erfolgreichen Partner glücklich wäre. Andererseits spiele es eine Rolle, ob er Turniere gewinnt, da dies zu seiner persönlichen Zufriedenheit beitrage.

Der aktuelle Erfolg hat nach eigenen Angaben der Partnerin jedoch für eine gewisse Entspannung im Paaralltag gesorgt. Zverev steht nun seit dem 2. November an der Spitze der Rangliste. Dies markiert den Abschluss einer erfolgreichen Phase, die mit den Grand-Slam-Siegen ihren vorläufigen Höhepunkt fand und ihn nun endgültig in die ewige Riege der Tennis-Legenden einreiht.