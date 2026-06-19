Alexander Zverev erreicht Viertelfinale der Terra Wortmann Open

Der French-Open-Sieger hat sich gegen Raphael Collignon durchgesetzt und trifft nun auf Taylor Fritz. Fritz benötigte für seinen Halbfinaleinzug 2:45 Stunden und bezwang Ben Shelton in einem spannenden Tiebreak-Krimi.

Alexander Zverev hat das Viertelfinale der Terra Wortmann Open erreicht. Der French-Open-Sieger behielt gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon kühlen Kopf und gewann 7:6 (12:10), 7:6 (7:2).

Bei Temperaturen jenseits von 30 Grad Celsius verwandelte Zverev nach zwei Stunden seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel der Terra Wortmann Open, das Zverev bereits 2016 und 2017 erreicht hatte, trifft er auf US-Profi Taylor Fritz. Fritz brauchte in der ostwestfälischen Mittagshitze für seinen Halbfinaleinzug am Freitag sogar 2:45 Stunden. In einem weiteren Tiebreak-Krimi ohne ein einziges Break bezwang er seinen Landsmann Ben Shelton 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

Dabei wehrte er einen Matchball ab, kam dank 24 Assen aber letztlich verdient weiter





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