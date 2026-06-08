Alexander Zverev feiert historischen Erfolg bei den French Open

Alexander Zverev hat bei den French Open einen historischen Erfolg gefeiert. Der deutsche Tennis-Profi hat nach mehr als 30 Jahren wieder einen Grand Slam gewonnen.

Alexander Zverev hat bei den French Open einen historischen Erfolg gefeiert. Nach mehr als 30 Jahren hat wieder ein deutscher Tennis -Profi bei den Herren einen Grand Slam gewonnen.

Neben Promis und Sportstars jubelten auch zahlreiche Freunde des Hamburger mit. Ganz nah dran war Welt- und Europameister Daniel Theis, der bei Zverevs 5-Satz-Drama gegen Flavio Cobolli auf dem Court Philippe Chatrier saß. Theis feierte hinterher kräftig mit und verpasste Zverev in der Kabine eine Champagner-Dusche. Der feierlustige Tross zog dann in einen Pariser Club weiter.

Zverev ist Basketball-Fan und hat in seiner Jugend in der Saddlebrook Academy trainiert. Er warf gerne Körbe und sein Lieblingsklub wurde in der Zeit Miami Heat. NBA-Star Jimmy Butler gratulierte ihm auf Deutsch mit einem Instagram-Post. Durch die Nachbarschaft in Südfrankreich wurde die Freundschaft zu Zverev noch enger.

Theis-Kumpel Dennis Schröder fieberte bei Zverevs 4:15-Stunden-Match am TV mit und gratulierte ihm mit einem Reel auf Instagram. Zverevs Speech mit seinem Team und seinem Papa war sehr beeindruckend. Der erste Grand Slam war ein historischer Erfolg und Deutschland hat wieder die Welle gemacht





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