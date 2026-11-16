Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev dominiert das Preisgeldranking 2026. Mit über 15,4 Millionen Dollar verdient er deutlich mehr als die Konkurrenz.

Der deutsche Tennis profi Alexander Zverev hat im Jahr 2026 ein finanzielles Rekordhoch erreicht und führt damit das Preisgeld ranking der ATP-Tour mit großem Abstand an. Bis Mitte November 2026 hat der Weltranglistenerste durch seine sportlichen Erfolge Gesamteinnahmen in Höhe von 15,41 Millionen US-Dollar erzielt, was einem Wert von rund 13,998 Millionen Euro entspricht. Diese Summe positioniert ihn nicht nur vor der Konkurrenz, sondern hebt ihn finanziell in eine eigene Liga, während er sportlich weiter an der Spitze des Herren- Tennis mitwirkt.

Finanzielle Dominanz im ATP-Jahr 2026

Alexander Zverev übertrifft seine Konkurrenten auf der Tennis-Bühne deutlich, da sein bisheriger Vorsprung zu anderen Top-Spielern wie der Kasachin Elena Rybakina, die 11,1 Millionen US-Dollar (10,08 Millionen Euro) verdient hat, massiv ist. Auch die beiden nächsten Rivalinnen Aryna Sabalenka mit 8,26 Millionen US-Dollar und Coco Gauff mit 7,13 Millionen US-Dollar liegen weit hinter dem deutschen Champion. Diese enorme Diskrepanz zeigt, wie erfolgreich das Mammutprogramm des deutschen Spielers im laufenden Jahr ausgefallen ist, wobei die vier wichtigsten Turniere im Kalender 10,37 Millionen Euro an Preisgeldern generierten.

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Chancen auf den historischen Preisgeld-Rekord

Mit den aktuell stattfindenden ATP Finals, die vom 24. bis 29. November 2026 ausgetragen werden, sowie demSix Kings Slam am Ende des Jahres hat Alexander Zverev die realistische Chance, den bestehenden Einnahme-Rekord von Carlos Alcaraz aus dem Jahr 2025 zu übertreffen. Der Spanier war zuvor der einzige Spieler, der die 20-Millionen-Dollar-Marke knackte und im Vorjahr 21,35 Millionen US-Dollar erspielte. Durch weitere Siege bei den Finalturnieren könnte Zverev diese Marke ebenfalls erreichen, insbesondere da er im ersten Gruppenspiel der ATP Finals bereits 405.000 US-Dollar (367.910 Euro) verbuchen konnte und jeder weitere Sieg die gleiche Summe einbringt.

Bonuszahlungen und Masters-Ranking-Dynamik

Ein weiterer finanzieller Hebel ergibt sich aus dem Bonuspool der ATP-Masters-Turniere, der aktuell eine Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar hat. Da der Italiener Jannik Sinner verletzungsbedingt drei dieser Masters-Turniere ausließ, erfüllt er nicht die Voraussetzungen für den Erhalt dieses vollen Bonusbetrags. Alexander Zverev, der sich aktuell auf Platz drei der Wertung befindet und knapp hinter dem Franzosen Arthur Fils liegt, kann diesen Pool für sich entscheiden. Sollte er bei den ATP Finals besser abschneiden als Fils, überholt er diesen in der Gesamtwertung und sichert sich das Preisgeld als bester Zweitplatzierter in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar.

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Voraussichtliche Einnahmen bei weiteren Erfolgen

Die finanziellen Möglichkeiten für Zverev steigen weiter, wenn er im Turnierverlauf erfolgreich bleibt. Ein weiterer Sieg in den Gruppenspielen der ATP Finals würde weitere 338.000 US-Dollar (307.040 Euro) generieren. Im Falle eines Halbfinalsiegs kämen 1,2 Millionen US-Dollar (1.090.116 Euro) hinzu, während ein Titelgewinn in diesem Turnier etwa 2,4 Millionen US-Dollar (2.180.208 Euro) bedeuten würde. Zusätzlich dazu winkt dem deutschen Team bei einem Sieg im Final-Turnier eine Prämie in Höhe von zwei Millionen US-Dollar (rund 1,78 Millionen Euro), die unter den Teilnehmern aufgeteilt wird.

Zukunftsausblick und historische Preisentwicklung

Bis Ende des Jahres nimmt Alexander Zverev vom 27. bis 30. Dezember 2026 erneut am Six Kings Slam in Riad teil, wo Offizielle Preisgeldzahlen für die Ausgabe 2026 noch nicht veröffentlicht sind. Im Vorjahr erhielt jeder Teilnehmer 1,5 Millionen US-Dollar (rund 1,3 Millionen Euro) Antrittsgeld, während der Sieger weitere 4,5 Millionen US-Dollar (rund 4 Millionen Euro) erhielt, was insgesamt sechs Millionen US-Dollar (rund 5,3 Millionen Euro) bedeutete. Laut sportico.com hat Alexander Zverev bis dato etwa 74,1 Millionen US-Dollar Preisgeld erspielt und steht damit auf Platz fünf der ewigen Rangliste. Im Vergleich dazu zeigt sich der enorme Anstieg der Preise: Roger Federer erhielt für seinen Sieg 1991 rund 200.000 Pfund, während Zverev als Verlierer des Wimbledon-Finals 2026 1,8 Millionen Pfund (2,1 Millionen Euro) erhielt.