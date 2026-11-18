Brenda Patea verklagt Alexander Zverev erneut. Sie will verbieten, dass er sich öffentlich als unschuldig bezeichnet. Der Tennis-Star wehrt sich mit Hinweis auf das Grundrecht.

Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev gerät erneut in den Fokus rechtlicher Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Partnerin Brenda Patea. Die Mutter ihrer gemeinsamen fünfjährigen Tochter Mayla hat eine neue zivilrechtliche Klage gegen den Weltranglistenersten eingereicht. Ziel dieser neuen rechtlichen Schritte ist es, die Verwendung des Begriffs "unschuldig" durch den Sportler untersagen zu lassen. Dies betrifft Äußerungen, die Zverev im Rahmen eines Interviews nach seinem Sieg bei den französischen Open gemacht hat.

Rechtliche Schritte und Prozessverlauf

Die Zustellung der Klageschrift erfolgte am 18. November 2026 offiziell bei der Rechtsanwaltskanzlei von Christian Schertz. Schertz bestätigte gegenüber Medien, dass die Forderungen von Patea nun vorliegen. Es handelt sich um ein neues Kapitel in einem langwierigen Konflikt, der im Jahr 2024 mit einem Strafverfahren begann. Damals war Zverev wegen häuslicher Gewalt angeklagt worden, doch der Prozess wurde nach wenigen Verhandlungstagen eingestellt, da Patea ihre Anzeige zurückzog. Als Folge dieser Einstellung einigten sich beide Seiten außergerichtlich auf eine finanzielle Regelung.

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Diese außergerichtliche Einigung sah eine Gesamtsumme von 200.000 Euro vor, die Zverev zu leisten hatte. Davon gingen 150.000 Euro an den Staat, während 50.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen fließen sollten. Diese historische Einbildung bildet den Hintergrund für die aktuelle Situation, in der Patea nun juristisch gegen die semantische Definition der Unschuld ihres Ex-Partners vorgeht. Die neue Klage zielt spezifisch darauf ab, eine bestimmte Art der Selbstbeschreibung im öffentlichen Raum zu unterbinden.

Auseinandersetzung um die Aussage aus L'Equipe

Kernpunkt der aktuellen Debatte ist ein Interview, das Alexander Zverev der französischen Sportzeitung L'Equipe wenige Tage nach seinem Triumph bei den französischen Open gewährte. In diesem Gespräch wurde er so zitiert, dass er betonte, unschuldig zu sein und alles unternommen zu haben, um diese Unschuld zu beweisen. Patea interpretiert diese Worte als Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte. Sie argumentiert, dass diese öffentliche Aussage ihre Sicht der Dinge und die bisherigen rechtlichen und außergerichtlichen Einigungen missachtet. Die Klage versucht nun, diese spezifische Formulierung als unzulässig einstufen zu lassen.

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Die Verteidigungslinie von Zverev stützt sich stark auf die historische Einordnung des Vorgangs. Christian Schertz verwies darauf, dass das Strafverfahren ohne eine Feststellung der Schuld durch ein Gericht eingestellt wurde. Daraus leitet er ab, dass die gesetzliche Unschuldsvermutung weiterhin unberührt bleibt. Für die Anwaltschaft ist es daher nicht nur erlaubt, sondern ein legitimes Recht des Mandanten, seine persönliche Überzeugung zur Geltung zu bringen. Die Aussage im Interview wird als Ausdruck dieser persönlichen Haltung verstanden und nicht als feststehende juristische Tatsachenbehauptung.

Argumentation der Anwaltschaft und Grundrechte

Christan Schertz verteidigt den Ansatz seines Mandanten explizit mit Verweis auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Er betonte, dass die geäußerte Meinung durch Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützt sei. Dieser Artikel garantiert die Freiheit der Meinungsbildung und die freie Meinungsäußerung. Schertz führte aus, dass sein Mandant lediglich seine persönliche Sicht der Dinge dargelegt hat. Er habe zum Ausdruck gebracht, dass er alles in seiner Macht Stehende unternommen habe, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften. Diese Handlung sei aus seiner Perspektive erfolgreich gewesen.

Neben dem verfassungsrechtlichen Schutz beruft sich die Zverev-Seite auf eine aktuelle Rechtsprechung. Christian Schertz verwies auf ein jüngstes Urteil des Bundesgerichtshofs. Dieses Urteil habe klar gestellt, dass rechtliche Bewertungen tatsächlicher Vorgänge in der Regel vom Schutz der Meinungsfreiheit umfasst sind. Nach dieser Auffassung liegt hier keine Verletzung vertraglicher Pflichten vor. Ebenso wird eine Schädigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts von Brenda Patea als nicht gegeben erachtet. Die Anwaltschaft sieht sich durch diese höchstrichterliche Klärung in ihrer Argumentationslinie bestätigt.

Ausblick und weitere rechtliche Verteidigung

Die Zukunft des Rechtsstreits bleibt vorerst offen, da Alexander Zverev sich entschieden weigert, die Forderungen von Brenda Patea zu akzeptieren. Christian Schertz kündigte an, dass sein Mandant gegen die Klage verteidigen wird. Die Verteidigung wird sich wahrscheinlich weiter auf die Unterscheidung zwischen Tatsachenbehauptung und geschützter Meinung stützen. Der Fokus liegt dabei auf der Interpretation des Interviews und der historischen Einordnung des eingestellten Strafverfahrens. Es wird erwartet, dass das Gericht diese komplexen rechtlichen Fragen neu bewerten muss.

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Für die Beteiligten bedeutet dies eine Verlängerung des Konflikts, der bereits finanzielle und emotionale Kosten verursacht hat. Die Öffentlichkeit wird beobachten, wie deutsche Gerichte mit der Schnittstelle zwischen Sport, privatem Leben und Meinungsäußerung umgehen. Die Entscheidung des Gerichts könnte Präzedenzcharakter für ähnliche Fälle im Berufsleben von Prominenten haben. Bis zu einer finalen gerichtlichen Entscheidung bleibt der Rechtsstreit zwischen Alexander Zverev und Brenda Patea aktiv. Die rechtlichen Schlachten um die narrative Deutungshoheit setzen sich somit fort.