Alexander Zverev gewinnt als erster Deutscher seit Boris Becker die French Open

Alexander Zverev hat das Finale der French Open gegen Flavio Cobolli gewonnen und damit als erster deutscher Mann seit 1996 einen Grand-Slam-Titel errungen. Der 27-Jährige feierte nach vier verlorenen Major-Finals endlich den lang erwarteten Durchbruch und schrieb deutsche Tennishistorie.

In Paris besiegt der deutsche Tennis spieler Alexander Zverev den Italiener Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 und 6:1. Damit erfüllt sich Zverev nach dem Olympiasieg 2021, zwei Weltmeistertiteln 2018 und 2021 sowie sieben Masters-Siegen nun endlich den lang ersehnten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, den er seit seinem ersten Profimatch im Jahr 2013 verfolgt hat.

Der Sieg bei den French Open macht ihn zum ersten deutschen Grand-Slam-Champion seit Boris Becker, der 1996 die Australian Open gewann. Seitdem hatte kein deutscher Mann mehr eines der vier großen Turniere gewonnen. Bei den French Open war die Durststrecke noch länger: Erst zum dritten Mal nach Gottfried von Cramm (1934, 1936) und Henner Henkel (1937) gewinnt wieder ein deutscher Spieler in Paris. Insgesamt ist Zverev nach Becker und Michael Stich (Wimbledon 1991) erst der fünfte deutsche Grand-Slam-Sieger überhaupt.

Zverev, die aktuelle Nummer 3 der Welt, startete konzentriert in das Finale gegen die Nummer 14 der Welt, Flavio Cobolli, und dominierte den ersten Satz deutlich mit 6:1. Die Box seiner Familie, allen voran Oma Natalia Fateeva, feuerte ihn lautstark an. Doch im zweiten Satz ließ Zverev nach, verlor etwas von seiner Präzision und gab durch einen Fehler einen Aufschlag ab, den Cobolli nutzte, um den Satz mit 6:4 für sich zu entscheiden.

Zverev zeigte sich in der Box verärgert, fand aber schnell zurück zu seinem Spiel. Im dritten Satz gelang ihm das entscheidende Break zum 6:4, sodass er wieder in Führung ging. Der vierte Satz entwickelte sich zu einem hochspannenden Nervenkrieg. Cobolli breakte sofort, dann folgte eine Serie von Break-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Unter den prominenten Zuschauern im Stadion waren Ex-Fußballtrainer Arsène Wenger, Éric Cantona, Schauspieler Rami Malek und Musiker Lenny Kravitz. Nach 6:5 ließ sich Zverev am rechten Oberschenkel behandeln und nahm eine Tablette, eine lange medizinische Auszeit war jedoch nicht nötig. Im Tiebreak des vierten Satzes unterlag Zverev knapp - erst der dritte Tiebreak-Verlust in 29 Tiebreaks bei Roland Garros für ihn. Doch dieser Rückschlag wirkte wie ein zusätzlicher Ansporn.

Im fünften Satz dominierte Zverev von Beginn an, holte sich zwei frühe Breaks und führte schnell 4:0. Nach insgesamt 4 Stunden und 16 Minuten verwandelte er seinen zweiten Matchball zum 6:1 und fiel danach auf den roten Sand - wie schon im Halbfinale vor vier Jahren gegen Rafael Nadal, diesmal aber ohne Schmerzen, dafür mit Freudentränen. Er rannte in die Box, umarmte seine Familie. Es ist sein 25.

Titel auf der ATP-Tour und der Beginn einer neuen deutschen Ära im Herrentennis nach jahrzehntelanger Durststrecke





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Alexander Zverev French Open Grand Slam Tennis Deutscher Sieger

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