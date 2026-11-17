Alexander Zverev sichert sich den zweiten Sieg bei den ATP-Finals in Turin. Nach dem Erfolg gegen Ben Shelton wartet nun die Halbfinal-Qualifikation. Mehr Details zum Turnierverlauf.

Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev hat bei den ATP-Finals in Turin sein zweites Gruppenspiel klar für sich entschieden. Der 29-jährige Hamburger besiegte den US-Amerikaner Ben Shelton mit den Satzergebnissen 6:2 und 7:6. Damit bleibt er in der Vorrunde ungeschlagen und festigt seine Position im Turnier. Das Finale der US-Open von 2024 wurde dabei zur Neuauflage, doch dieses Mal zeigte sich Zverev von seiner dominierenden Seite.

Am Vortag hatte Zverev bereits seinen Auftaktsieg gegen den spanischen Nachwuchstalenten Rafael Jodar gefeiert. Das letzte Gruppenspiel am Donnerstag steht nun gegen den französischen Gegner Arthur Fils an. Für den Olympiasieger aus dem Jahr 2021 ist diese Begegnung jedoch nur noch ein Showmatch, da die Qualifikation für die nächste Runde bereits theoretisch erreicht ist.

Also read Alexander Zverev trifft bei ATP Finals auf Ben Shelton

Turnierverlauf und technische Analyse

Der erste Satz verlief für die Zuschauer sehr einseitig und entsprach in seiner Deutlichkeit nicht der üblichen Intensität eines Spitzenspiels. Zverev dominierte von der ersten Minute an und marschierte zielgerichtet auf seinen siebten Sieg im siebten Duell gegen die Nummer vier der Welt zu. Besonders auffällig war, dass er dem Gegner gleich zweimal den Aufschlag abnahm, was Sheltons Stellung im Spiel frühzeitig schwächte.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich das Match dann deutlich spannender. Ben Shelton fand seinen Rhythmus und konnte seinen Aufschlag erfolgreich verteidigen. Auch Alexander Zverev gelang dies, sodass es am Ende in den entscheidenden Tiebreak gehen musste. Nach insgesamt 1:34 Stunden Spielzeit verwandelte der Weltranglistenerste seinen ersten Matchball und sicherte sich den Sieg.

Advertisement

Trainerwechsel und Außenstehende im Blick

Eine interessante Rolle bei diesem Duell spielt die neue Trainerkonstellation bei der Mannschaft von Ben Shelton. Der erfahrene Juan Carlos Ferrero fehlt aktuell in der Box des US-Spielers. Ferrero, der selbst 46 Jahre alt ist, war zwar bereits in den vergangenen Tagen in Turin anwesend, kann das Team aber bisher nicht trainieren. Bemerkenswert ist zudem, dass Ferrero Zverev in der Vergangenheit bereits selbst betreute.

Unter den Zuschauern im Pala Alpitour befand sich auch der deutsche Fußball-Star Nick Woltemade. Der 24-jährige Stürmer war von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die letzten beiden Nations-League-Spiele berücksichtigt worden. Diese Spiele in Serbien, das mit 3:1 gewonnen wurde, sowie gegen die Niederlande, die mit 5:0 verloren ging, übersprang Woltemade. An seiner Stelle saß er im Tennisstadion.

Weitere Spielpläne und Halbfinale

Die Frage, mit wem Alexander Zverev in der Runde der letzten vier trifft, ist noch nicht geklärt. Theoretisch könnte es im Halbfinale bereits zum Aufeinandertreffen mit dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz kommen. Alcaraz bestreitet am Mittwoch um 14 Uhr sein zweites Gruppenmatch. Dort tritt er gegen den Russen Daniil Medvedev an, dessen Spiel live auf Sky übertragen wird.

Für den zweimaligen Weltmeister steht somit die Chance auf den dritten Titel nach den Erfolgen in den Jahren 2018 und 2021. Die Halbfinal-Qualifikation hängt nun noch von den Ergebnissen der anderen Gruppen ab, doch Zverev hat sein erstes Heimspiel in Turin bereits souverän abgeschlossen. Die Spannung auf die weiteren Paarungen steigt damit deutlich an.