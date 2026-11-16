Alexander Zverev gewinnt Auftaktmatch als Nummer eins der ATP Finals in Turin

Alexander Zverev startet als Weltranglistenerster erfolgreich in die ATP Finals. Der Deutsche besiegt Rafael Jodar klar in zwei Sätzen und festigt seine Position.

Der deutsche Tennis star Alexander Zverev hat seine erste Partie als Nummer eins der Weltrangliste bei den ATP Finals in Turin mit einem klaren Erfolg bestritten. Mit einem 6:4 und 6:4-Sieg gegen den spanischen Youngster Rafael Jodar legte Zverev den perfekten Grundstein für seine Titelmission im Inalpi Arena. Nach 1:27 Stunden am Court feierte der Hamburger seinen ersten Sieg auf dieser prestigeträchtigen Bühne seit seinem Aufstieg an die Spitze der Liste am 2. November.

Strategischer Sieg durch Aufschlagstärke

Bei seiner ersten Begegnung nach dem Sprung auf den Tennis-Thron zeigte Alexander Zverev eine dominierende Leistung gegen den 20-jährigen Turnierdebütanten. Im Gegensatz zu seiner Niederlage gegen Lorenzo Musetti beim Masters in Paris vor knapp zwei Wochen, bei der er in zwei Sätzen unterlag, wirkte Zverev diesmal gefestigt und sicher. Er nutzte seine gewohnte Aufschlagstärke, um Druck auf seinen Gegner auszuüben und verwandelte nach 1:27 Stunden seinen ersten Matchball souverän. Insgesamt servierte Alexander Zverev zehn starke Asse, was den Grundstein für den weiteren Turnierverlauf legte.

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Spannung im Gruppenvergleich

Parallel zum Spiel von Alexander Zverev setzte sich der US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:2, 3:6 und 6:3 gegen den Franzosen Arthur Fils durch. Der Weltranglistenvierte ist auf dem Papier der größte Konkurrent von Zverev in der Gruppe, da der Deutsche ihn in der Vergangenheit noch nie besiegt hat. Dies geschah zuletzt im Finale der US Open, wo Zverev Shelton besiegte. Beide Spieler haben bereits Erfahrung im Saisonabschluss gesammelt; Alexander Zverev gewann die ATP Finals bereits in den Jahren 2018 und 2021 und möchte sein Traumjahr mit den Grand-Slam-Titeln in Paris und New York nun mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel krönen.

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Detailanalyse der ersten Satzdynamik

Rafael Jodar stand bei seinem Service von Beginn an unter Druck, was sich besonders beim Stand von 3:3 zeigte, als Alexander Zverev seinen insgesamt dritten Breakball nach einer schönen Rallye nutzte. Der junge Spanier, dem in diesem Jahr der große Durchbruch gelang, inklusive des Wegs zu seinem French-Open-Sieg im Viertelfinale, konnte dem erfahrenen Deutschen gegen den Willen nicht standhalten. Bei einem Stand von 5:4 wehrte Zverev zwei Breakbälle dank seiner starken Aufschläge ab und sicherte sich den ersten Satz, was die Erfahrung im entscheidenden Moment bewies.

Ausblick auf die kommenden Turniertage

Nach dem Gewinn im ersten Satz bog Alexander Zverev Anfang des zweiten Satzes endgültig auf die Siegerstraße ein. Beim Stand von 1:1 hatte er bei einem Breakball zwar Glück mit einem Netzroller, nahm aber dem verzweifelten Rafael Jodar den Aufschlag ab. Trotz des Erfolges bleibt Zverev kritisch und betont, dass er noch einiges zu verbessern hat und es kein perfektes Match war. Er genoss das Spiel in Turin, wo er mit einer schwarzen Lederjacke mit einer großen goldenen 1 auf dem Rücken erschien, und ist bereit, die kommenden acht Turniertage mit voller Konzentration anzugehen.