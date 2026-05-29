Der Olympiasieger von Tokio gewinnt den ersten Satz gegen Benjamin Halys mit 6:4. Zverev kam gleich gut in sein Servicegame und sicherte sich mit einem Smash von der T-Linie das 15:0 und mit der Rückhand longline stellt der gebürtige Hamburger auf 30:0.

Alexander Zverev gewinnt den ersten Satz gegen Benjamin Halys mit 6:4. Der Olympiasieger von Tokio kam gleich gut in sein Servicegame und sicherte sich mit einem Smash von der T-Linie das 15:0 und mit der Rückhand longline stellt der gebürtige Hamburger auf 30:0.

Halys agierte aggressiv und profitierte von einem Rahmentreffer zum 15:30. Zverev bringt den Return ins Feld, ist dann aber etwas zu passiv, nutzt dann aber eine zu lange Vorhand des Franzosen zum 1:0 im zweiten Durchgang. Kann er das Break gleich bestätigen? Doch das Aufschlagspiel bleibt umkämpft und mit einer Rückhand longline gleicht der deutsche Tennisspieler zum 40:40 aus.

Anschließend ist dann die Vorhand cross des Franzosen im Seiten-Aus und Zverev hat einen Breakball. Die Nummer drei der Welt wehrt aber auch diesen Spielball ab und nutzt erneut einen zu flachen Vorhandstopp des Franzosen zum 40 beide. Die deutsche Nummer eins setzt dann aber seine Rückhand longline in die Maschen zum fünften Spielball für Halys. Und auch den dritten Spielball kann der 29-jährige Franzose nicht nutzen.

Halys setzt seine Rückhand longline ins Seiten-Aus zum Einstand. Nach einem Vorhandfehler des Deutschen beim Return bringt dem aus Bondy stammenden Tennisspieler aber den Vorteil und den vierten Spielball. Den ersten Spielball kann der Franzose aber noch nicht verwerten. Er setzt seine Vorhand cross knapp hinter die Grundlinie und Zverev verkürzt noch einmal auf 15:30.

Auch den zweiten Spielball kann der gebürtige Hamburger abwehren. Er stellt mit der Vorhand, die Linie entlang, auf 30:40. Halys eröffnet nun gleich den zweiten Satz mit seinem Servicegame und kommt gleich stark rein und führt schnell mit 30:0. Auch der dritte Punkt geht nach einer zu weiten Rückhand cross des Deutschen an den Franzosen.

Drei Spielbälle für Halys. Satzfazit: Alexander Zverev gewinnt den ersten Satz etwas mühsam mit 6:4. Nachdem der Deutsche den Franzosen gleich früh zum 0:2 breakte, kassierte der gebürtige Hamburger danach gleich das Rebreak. Doch der Olympiasieger von Tokio blieb dran und sicherte sich direkt das Rebreak zum 3:2.

Anschließend brachten beide Spieler ihre Aufschlagspiele durch und Zverev nutzte seinen ersten Satzball zum Satzgewinn. Vor allem die bessere Quote im ersten Aufschlag, sowie die bessere Returnquote und die elf Winners sind für den Satzgewinn verantwortlich. Doch gleich seinen ersten Satzball nutzt der Olympiasieger von Tokio. Zwar muss er über den zweiten Aufschlag gehen.

Er bringt den Ball weit nach Außen und holt sich mit der umlaufenden Vorhand longline das 6:4 den ersten Satz





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