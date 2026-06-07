Alexander Zverev hat endlich einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Bei den French Open in Paris siegt er im Endspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli. Sein letzter Titeltraum ist erfüllt: Nach Olympiasieg 2021, zwei WM-Titeln 2018 und 2021 und sieben Masters-Gewinnen nun der Major-Erfolg, dem er seit seinem ersten Profi-Match 2013 hinterherjagte.

Alexander Zverev gewinnt endlich einen Grand-Slam-Titel . Bei den French Open in Paris siegt er im Endspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.

Sein letzter Titeltraum ist erfüllt: Nach Olympiasieg 2021, zwei WM-Titeln 2018 und 2021 und sieben Masters-Gewinnen nun der Major-Erfolg, dem er seit seinem ersten Profi-Match 2013 hinterherjagte. Boris Becker, der 1996 die Australian Open gewann, ist emotional: "Die Bilder sprechen für sich. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung.

" Zverevs großen Grand-Slam-Triumph ist ungewöhnlich - über den Kampf zum Spiel. Jetzt genießt er seine schönsten Momente auf dem Tennisplatz. Zverev hatte eine Menge Druck, hat sich bis jetzt als Loser gefühlt, wie er gesagt hat. Das hat er heute verändert.

Er hat eine neue Seite aufgeschlagen. Er ist Grand-Slam-Champion. Er hat es heute allen gezeigt. Größte Bewunderung von meiner Seite.

Er ist jetzt in einem ganz besonderen Klub und das fühlt sich verdammt gut an. Das ist ein historischer Moment für ihn. Der Richtige hat gewonnen, derjenige, der seit Jahre in Roland-Garros am besten spielt. Zverev selbst sagte nach der Partie über seinen Triumph: "Es ist großartig, es endlich geschafft zu haben.

Ich fühle gerade alle Emotionen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es über die zwei Wochen im Griff hatte. Heute war das nicht der Fall. Ich war nervös, es ging viel häufiger auf und ab.

Aber wie ich es im fünften Satz geschafft habe, darüber bin ich sehr glücklich.





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