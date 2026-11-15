Alexander Zverev gewinnt Eröffnungsspiel der ATP Finals in Turin

Alexander Zverev gewinnt sein Eröffnungsspiel der ATP Finals in Turin gegen Rafael Jodar. Seine Großmutter Natalia und Boris Becker verfolgen das Match in der Tribüne.

Alexander Zverev hat am Eröffnungstag der ATP Finals in Turin sein Debüt als Nummer eins der Weltrangliste mit einem klaren Sieg begonnen. Der 29-jährige deutsche Top-Tennisspieler bezwang den 20-jährigen Spanier Rafael Jodar mit 6:4 und 6:4. Dieses triumphale Ergebnis markiert den ersten Sieg für Zverev unter der ersten Nummer der Rangliste und findet vor einem besonderen, emotionalen Publikum statt, das ihn tatkräftig aus der Tribüne unterstützt.

Zverev besiegt Jodar mit dominierendem Aufschlag

Die Partie verlief für den Deutschen von Beginn an kontrolliert und sicher. Zverev zeigte insbesondere mit seinem kraftvollen Aufschlag eine überragende Leistung. Im ersten Satz gab er nur fünf Punkte ab, wobei drei davon im entscheidenden letzten Service-Gemach verloren gingen. Trotzdem sicherte er sich den Satzgewinn mit 6:4. Die sportliche Dominanz setzte sich auch im zweiten Durchgang fort, was die Überlegenheit des 29-Jährigen unterstrich. Beim Stand von 2:1 gelangen ihm zudem früh ein wichtiger Break, den er direkt im folgenden eigenen Aufschlag-Spiel erfolgreich ausservierte. Nach insgesamt 1 Stunde und 27 Minuten Spielzeit verwandelte der zweimalige Weltmeister von 2018 und 2021 seinen ersten Matchball sicher zum Endstand.

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Großmutter Natalia feuert begeistert von der Bank

In Zverevs persönlicher Zuschauerbox saß nur eine Person, die das Match frenetisch verfolgte und den Spieler intensiv anfeuerte: seine 78-jährige Großmutter Natalia. Sie reagierte auf jeden wichtigen Punkt ihres Enkels mit lauten Rufen, Klatschen und enthusiastischen Gesten. Dabei ist es ihr bekanntes Ritual, die sogenannte Becker-Faust in Richtung der Court zu recken. Während das restliche Publikum um sie herum meist bedächtiger reagiert, ist Natalia voll bei der Sache und schenkt ihrer Unterstützung keine Sekunde. Ihre Anwesenheit ist eine besondere Freude, da sie einige Wochen zuvor in Halle/Westfalen anwesend war, um ihren Enkel zu seinem historischen ersten Grand-Slam-Sieg bei den French Open in Paris zu begleiten. Nach dem Turnier musste sie kurzzeitig nach Russland in ihre Heimat zurückkehren, ist nun aber wieder zur Stelle, um das prestigeträchtige Turnier in Turin mitzuverfolgen.

Boris Becker und Stefan Edberg im Publikum geehrt

Neben der emotionalen Unterstützung durch die Familie fand auch eine historische Begegnung in der Tribüne des Pala Alpitour statt. Der Tennis-Ikone Boris Becker, der 58 Jahre alt ist und als Erfinder der Becker-Faust gilt, saß neben seinem einstigen Kontrahenten Stefan Edberg. Beide wurden vor dem Spiel offiziell mit früheren Weltranglisten-Ersten geehrt. Diese gemeinsame Anwesenheit ist bemerkenswert, da sie erst das zweite Mal seit den öffentlichen Wortgefechten über Interviews und Pressekonferenzen in den vergangenen zwei Wochen in einem Raum saßen. Bereits am Freitag gab es eine Gala, an der Becker jedoch nicht teilnahm. Der Abstand zwischen den beiden Tennisgrößen war also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich begrenzt, was ihre gemeinsame Ehrung zu einem symbolischen Moment der Versöhnung und des Respekts vor der Geschichte des Sports machte.

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Lehrreiche Niederlage in Paris vor dem Turin-Erfolg

Der Sieg in Turin steht im Kontrast zu Zverevs erstem Auftritt als Nummer eins der Weltrangliste. Beim Masters-Turnier in Paris erlitt er gegen den 27-jährigen Australier Alex de Minaur eine direkte Niederlage in der ersten Runde. Diese Erfahrung scheint der Deutsche aus Turin mitgenommen zu haben, da er seine Leistung deutlich stabilisierte und die Kontrolle über das Match behielt. Die mentale Stärke, die er im Duell mit Jodar demonstrierte, zeigt, dass er die Lehren aus dem frühen Ausscheiden in Paris gezogen hat. Für Zverev ist der Start in die ATP Finals nun die perfekte Grundlage, um seine Position an der Spitze der Weltrangliste zu festigen und mögliche Titelchancen in den folgenden Gruppenspielen wahrzunehmen.

Weitere Gruppenspiele und Ausblick auf die Vorrunde

Das Spiel gegen Rafael Jodar war nur das erste von drei Gruppenspielen, die im Rahmen der ATP Finals in Turin ausgetragen werden. Mit der gewonnenen Partie hat Alexander Zverev das Fundament für seine weitere Teilnahme gelegt. Die Atmosphäre im Pala Alpitour war geprägt von Begeisterung und hoher Erwartungshaltung an den deutschen Star. Die Unterstützung durch die Familie und die symbolische Anwesenheit von Legenden wie Boris Becker und Stefan Edberg verleihen dem Turnier eine besondere Note. Nun gilt der Fokus darauf, die Form aus diesem Eröffnungsmatch in die weiteren Begegnungen der Vorrunde zu transferieren, um die Qualifikation für die Halbfinals sicherzustellen.