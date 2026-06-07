Alexander Zverev gewinnt ersten Grand-Slam-Titel bei French Open trotz Krämpfen und emotionalem Kampf

Alexander Zverev sichert sich seinen ersten Grand-Slam-Sieg bei den French Open, nachdem er im Finale mit Krämpfen zu kämpfen hat, die er als mental bedingt beschreibt. Der olympische Champion und erste Diabetiker mit einem Major-Titel spricht über die Bedeutung des Sieges, die schwierige Phase seiner Karriere und die emotionale Erfüllung nach Jahren des Wartens.

Nach einem hart umkämpften Finalsieg bei den French Open muss sich Alexander Zverev am Ende des vierten Satzes kurz am Oberschenkel behandeln lassen und nimmt Pillen zu sich.

Auf die Frage, was passiert sei, antwortet er: Ich hatte Krämpfe und kämpfte körperlich, aber ich glaube nicht, dass die Krämpfe rein körperlich waren. Sie waren eher mentaler Natur. In den letzten zwei Wochen habe ich meine Emotionen sehr gut im Griff gehabt, doch an diesem Tag war ich viel nervöser und hatte mehr Höhen und Tiefe als zuvor. Am Ende ist mir das alles egal, denn ich habe meinen ersten Grand Slam gewonnen und bin unfassbar glücklich.

Interessanterweise helfen ihm die Krämpfe sogar: Ich habe dadurch losgelassen und freier gespielt. Diese Szene zeigt Zverev mit seiner Familie und seinem Team, darunter Oma Natalia, Mutter Irina, Bruder Mischa, Vater Alexander senior, Sparringspartner Michail Ledovskych, Freund Marcelo Melo, Manager Sergey Bubka junior, Physio Timo Schall, Fitness-Trainer Jez Green sowie die Hunde Lövik, Junior und Mishka. Im Vergleich zu Wimbledon 2025, wo er in der ersten Runde ausschied und alles in Frage stellte, ist er heute nicht wiederzuerkennen.

Ich bin weit von jenem Zeitpunkt entfernt. Das letzte Jahr war eine der schwierigsten Phasen meiner Karriere, dieses Jahr eines der glücklichsten. Dieser Sieg stärkt mein Selbstvertrauen enorm. Er erreicht damit auch Historisches: Als erster Diabetiker gewinnt er einen Grand Slam.

Ich versuche, es nicht überzubewerten, weil ich keine Ausreden brauche, wenn es mal nicht läuft. Aber es ist wichtig für viele Kinder und Eltern zu zeigen, dass man mit dieser Krankheit Träume erfüllen und alles erreichen kann. Zverev betont, dass er nie daran gezweifelt hat, eines Tages einen Major-Titel zu gewinnen: Ich habe immer geglaubt, dass ich einen gewinnen werde. Gegen Mitternacht präsentiert er sich in feiner Kleidung mit dem Pokal auf der Anlage.

Der erste Grand Slam Titel spricht für sich. Zverev freut sich insbesondere für sein Team. Wir haben viele harte Niederlagen auf Grand Slam Niveau als Mannschaft und Familie erlitten. Wir haben enge Matches verloren, die zum Titel führen konnten.

Wir haben uns Zeit genommen, aber es geschafft. Diese Erfüllung bringt riesige Erleichterung: Wenn ich das nächste Mal ein Finale spiele, weiß ich, dass ich Grand Slam Champion bin, egal ob ich verliere. Das kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe jetzt auf jedem Level gewonnen, darauf kann man stolz sein.

Ich hoffe, dass mental bei mir etwas geplatzt ist. Es ist etwas Besonderes, mit diesem Pokal hier zu sitzen. Ich möchte noch ein paar davon gewinnen. Dieser Triumph erinnert an seine Masters-Erfolge, wo er früh einen Titel holte und weitere folgten.

Bei Grand Slams dauerte es länger, bis das Gefühl der Erlösung eintraf - nämlich bis zu seinem 41. Grand Slam und vierten Finale am Sonntagabend. Die Last, die von ihm abfällt, ist sichtbar: Er fällt rücklings in den Sand, wie vor vier Jahren, als er sich im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer verletzte und ein halbes Jahr lang ausfiel. Diesmal sind es Tränen der Freude.

Ich konnte nicht glauben, dass ich gewonnen hatte. Dann sah ich meine Box, und alle jubelten. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich wirklich siegte. Als ich meinen Vater mit erhobenen Armen sah, wusste ich: Okay, ich habe gewonnen.

Als ich auf dem Boden lag, brachen alle Emotionen hervor. Dieser Platz ist sehr speziell für mich. Hier hatte ich die schönsten Momente meiner Karriere, aber auch die schlimmsten. Die schlechten Erinnerungen überwogen lange.

Ich glaube, über diesem Pokal wird nichts mehr stehen. Er steht über allem





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