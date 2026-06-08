Alexander Zverev gewinnt ersten Grand-Slam-Titel bei French Open 2026

Alexander Zverev hat nach einem packenden Finale gegen Flavio Cobolli seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open 2026 gewonnen. Der Deutsche setzte sich in fünf Sätzen durch und ist damit der erste deutsche Sieger seit Boris Becker 1996. Der Weg zum Titel war durch das Ausscheiden anderer Favoriten geebnet, und Zverev überwand im Finale auch körperliche Probleme. Der Sieg stärkt sein Selbstvertrauen und markiert einen historischen Moment für den deutschen Tennis-Sport.

Alexander Zverev hat bei den French Open 2026 seinen ersten Grand-Slam-Titel im Männer-Einzel gewonnen. Nach einem hart umkämpften Finale gegen den Italiener Flavio Cobolli setzte sich der Deutsche mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durch.

Damit ist Zverev der erste deutsche Sieger seit Boris Becker 1996. Im Finale zeigte Zverev zunächst eine starke Leistung, verlor dann jedoch den vierten Satz im Tie-Break, nachdem er körperliche Probleme mit dem Oberschenkel hatte. Im fünften Satz nutzte er die Fehler seines Gegners und sicherte sich den Titel. Zverev betonte, dass der Sieg sein Selbstvertrauen stärke und ihm eine gewisse Freiheit gebe, da er nun immer ein Grand-Slam-Sieger sei.

Der Weg ins Finale war für Zverev durch die Absagen und Ausfälle anderer Topfavoriten wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner geebnet. Zverev hatte zuvor im Viertelfinale Rafael Jodar und im Halbfinale Jakub Mensik besiegt. Das Finale war am 7. Juni um 15:00 Uhr terminiert und wurde live bei Eurosport im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.

Mit dem Titel erfüllt sich Zverev einen langgehegten Traum und markiert einen historischen Moment für den deutschen Tennis-Sport





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