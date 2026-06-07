Alexander Zverev gewinnt French Open 2024

Alexander Zverev hat das French Open 2024 gewonnen und seinen letzten Titeltraum erfüllt. Er ist der dritte deutsche Sieger bei den French Open und der fünfte insgesamt.

In Paris hat der Italiener Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 gegen den Deutschen Alexander Zverev verloren. Nach dem Matchball sank Zverev auf dem roten Platz zusammen, brach in Tränen aus und umarmte seine Familie.

Mit dem Sieg ist Zverevs letzter Titeltraum erfüllt: Nach Olympiasieg 2021, zwei WM-Titeln 2018 und 2021 und sieben Masters-Gewinnen nun der Major-Erfolg, dem er seit seinem ersten Profi-Match 2013 hinterherjagte. Viermal stand er in einem Grand-Slam-Finale - und jetzt ist es geschafft. Die Erleichterung ist Zverev nach dem Sieg in Paris ins Gesicht geschrieben. Cobolli sagte nach seiner Niederlage in Richtung Zverev, dass niemand diesen Titel so verdient habe wie er.

Anschließend scherzte er, dass Zverev nun seinen Traum erfüllt habe und ihn nächstes Mal gewinnen solle. Tennis-Ikone Boris Becker hat endlich einen Nachfolger als Grand-Slam-Sieger gefunden. Kein deutscher Mann gewann seitdem eines der vier großen Events. Der letzte deutsche Sieger bei den French Open liegt noch viel weiter zurück, sagenhafte 89 Jahre. 1937 gewann Henner Henkel in Paris.

Nach ihm und Gottfried von Cramm, der 1934 und 1936 gewann, ist Zverev erst der dritte deutsche Sieger bei den French Open und der fünfte insgesamt nach diesen beiden, Becker und Michael Stich, der 1991 in Wimbledon jubelte





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