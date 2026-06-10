Der Hamburger Tennisspieler Alexander Zverev sichert sich bei den French Open 2024 seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Finale besiegt er seinen Gegner nach einem packenden Fünf-Satz-Krimi und beendet damit eine 28-jährige Wartezeit für deutsche Tennisprofis.

Alexander Zverev hat bei den French Open 2024 sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen und damit Tennis geschichte geschrieben. Der Hamburger bezwang im Finale seinen Gegner mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.

Dies war sein 41. Anlauf bei einem Major-Titel, nachdem Boris Becker 1996 als letzter Deutscher bei den Australian Open triumphierte. Zverevs Weg zum Sieg war geprägt von diversen Herausforderungen, darunter Rückenprobleme zu Beginn der Sandplatz-Saison und einer kurzfristigen Absage in Hamburg. Nach erfolgreichen Behandlungen bei Dr. Müller-Wohlfahrt und mit neuem Physio Timo Schall fand er zu seiner Topform zurück.

Während des Turniers sorgte seine Oma Natalia Fateeva für emotionale Unterstützung, nachdem sein Großvater verstorben war. Auch sein Dackel Mishka, der sich eine schwere Verletzung zugezogen hatte, wurde zu einem Gesprächsthema. Im Turnierverlauf profitierten Zverev von frühen Aus für Topfavoriten. Janik Sinner, Nummer eins der Welt, scheiterte überraschend trotz Führung an Hitze und Schlafproblemen.

Tags darauf verlor auch Novak Djokovic gegen den Brasilianer João Fonseca. Zverev nutzte die Gelegenheit und zog alsTopfavorit in die weiteren Runden ein, wobei er Gegner wie Quentin Halys, Rafael Jódar und Jakub Mensik klar bezwang. Sein Halbfinale wurde durch einen verletzungsbedingten Rückzug erleichtert. Im Finale zeigte er mentale Stärke und Ausdauer, um nach vier Stunden und 45 Minuten den Sieg zu holen.

Zverevs Triumph ist das Ergebnis harter Arbeit,family support und medizinischer Betreuung. Sein Sieg unterstreicht den Aufstieg deutscher Tennisspieler auf der globalen Bühne. Die French Open 2024 werden als der Turnier in Erinnerung bleiben, in dem Zverev endlich den Durchbruch bei einem Grand Slam schaffte





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