Alexander Zverev gewinnt French Open

Alexander Zverev hat sich in einem Fünfsatz-Krimi den Titel bei den French Open gesichert. Der Hamburger setzte sich gegen den Italiener Flavio Cobolli durch.

Der Hamburger Alexander Zverev hat sich in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Italiener Flavio Cobolli den Titel bei den French Open gesichert. Der Hamburger setzte sich in einem umkämpften Finale gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durch.

Im 41. Anlauf jubelte Zverev erstmals über einen Triumph bei einem der vier größten Turniere. Zverev ist der erste deutsche French-Open-Sieger nach Henner Henkel 1937 und der erste deutsche Grand-Slam-Champion im Männer-Einzel seit Beckers Erfolg 1996 bei den French Open. Der Weltranglistendritte erhält für seinen Sieg ein Preisgeld in Höhe von 2,8 Millionen Euro.

In seinem ersten French-Open-Finale hatte er 2024 gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. Zudem unterlag er 2020 bei den US Open Dominic Thiem aus Österreich und bei den Australian Open 2025 der italienische Nummer eins der Welt Jannik Sinner. Gegen Cobolli begann Zverev stark und dominierte mit seinem Aufschlag und wuchtiger Rückhand. Auch im zweiten Satz fehlte nicht viel, aber Cobolli legte zu und verdiente sich den Ausgleich.

Nun nahm die Spannung zu, Zverev brachte das Momentum wieder auf seine Seite, konnte das Match im vierten Satz aber nicht zumachen. Im entscheidenden Durchgang zog er dann schnell mit zwei Breaks Vorsprung davon. Cobolli steckte nicht auf, konnte Zverev aber nicht mehr stoppen





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