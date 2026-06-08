Alexander Zverev gewinnt French Open: Ein Triumph des Willens gegen innere Dämone

Alexander Zverev hat nach einem dramatischen Finale gegen Flavio Cobolli den Titel bei den French Open gewonnen. Der Artikel beleuchtet den Sieg nicht nur als sportliche Leistung, sondern vor allem als einen Erfolg im mentalen Kampf gegen den enormen Druck, frühere Final-Niederlagen und die hohen Erwartungen nach dem Aus von Jannik Sinner. Zverevs Weg zum Titel war eine Demonstration von Charakterstärke und Resilienz.

Alexander Zverev ist French-Open-Sieger. Ein Triumph, der vor allem ein Erfolg im Kampf gegen sich selbst ist. Ein Kommentar. Der Olympiasieger ist endlich auch ein Grand-Slam-Sieger.

Das Final-Drama von Paris gegen Flavio Cobolli hat nach fünf Sätzen ein emotionales Happy End bekommen. Und wer hätte dieses mehr verdient als Zverev? Nach dem frühen Aus von Jannik Sinner stand fest: Der schwierigste Kampf für Zverev auf dem Weg zum French-Open-Titel wird der Kampf gegen sich selbst. Dies soll nicht die beeindruckende Leistung schmälern, die für einen Grand-Slam-Titel nötig ist.

Im Gegenteil: Die Nummer drei der Welt musste zittern, leiden und fighten, um die eigene Meisterprüfung zu bestehen. Und doch gilt im aktuellen Tennissport: Sind der verletzte Carlos Alcaraz und der körperlich angeschlagene Sinner aus dem Rennen, gibt es keinen besseren Spieler auf der Welt als Alexander Zverev. Das Sinner-Aus hat den Weg für Zverev freigeräumt, gleichzeitig aber unglaublich viele neue Hürden in den Weg gestellt. Mit einem Schlag war Zverev der Topfavorit.

Mit einem Schlag forderte jeder, dass er sein Grand-Slam-Trauma besiegen müsse. Ab diesem Moment konnte Zverev nur noch verlieren. Genau das ist nicht passiert, weil er alle Kämpfe gegen seinen Körper, gegen seinen Kopf und gegen den enormen Druck gemeistert hat. Der Triumph war kein Spaziergang durch die offene Tür, sondern eine unvorstellbare Willensleistung.

Nur absolute Champions können eine solche vollbringen. Bis zum Finale hatte Zverev vermeintlich leichtes Spiel. Der 29-Jährige geriet aber nur nicht in Bedrängnis, weil er immer bei sich selbst blieb, keine emotionalen Ausbrüche verzeichnete und die neue Rolle sofort annahm. Selbst gegen den zunächst furios spielenden Senkrechtstarter Rafael Jodar blieb Zverev im Viertelfinale cool, seinem Spiel treu und wartete geduldig auf seine Chance.

Trotz des schweren Rucksacks, dass die ganze Tennis-Welt und vor allem er selbst nichts anderes als den Titelgewinn erwartete.

"Wenn nicht jetzt, dann nie": ein Satz, den viele Tennis-Experten gesagt und sicher auch er selbst im Ohr hatte. Ein Satz, der lähmen kann. Genauso der Gedanke, nach drei verlorenen Grand-Slam-Finals womöglich erneut zu verlieren. Doch Zverev hat er Flügel verliehen.

Flügel, die ihn getragen haben, als er kaum noch laufen konnte. Schon im vierten Satz wirkte Zverev körperlich gezeichnet, dehydriert und mental angeknockt. Kaum jemand hätte noch auf Zverev gewettet. Doch der deutsche Tennis-Held war schon immer jemand, der das fast Unmögliche wahrmachen konnte.

Bedenkt man, dass Zverev im Alter von vier Jahren an Typ-1-Diabetes erkrankt ist, grenzt seine gesamte Karriere an ein Wunder





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