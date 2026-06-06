Alexander Zverev gewinnt French-Open-Halbfinale und steht im Finale

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den French Open 2026 das Halbfinale gegen Jakub Mensik gewonnen und erreicht damit zum zweiten Mal das Endspiel von Roland Garros.

Bei den French Open 2026 erreichte Alexander Zverev das Halbfinale, wo er auf Jakub Mensik traf. Das Match fand am 5. Juni auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris statt.

Zverev setzte sich nach spannendem Spielverlauf durch und qualifizierte sich für sein zweites Finale bei Roland Garros. Damit bleibt seine Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere bestehen. Im Finale trifft er auf einen italienischen Spieler, der zwischen Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi ermittelt wird. Zverev war als Nummer 2 gesetzt und hatte zuvor im Turnier Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys, Jesper De Jong und Rafael Jodar besiegt.

Besonders das Viertelfinale gegen den erst 19-jährigen Spanier Rafael Jodar erwies sich als ambitionierte Aufgabe. Jodar, ein aufstrebendes Talent mit bereits einem ATP-Titel, forderte Zverev zunächst stark, musste sich dann aber in drei Sätzen geschlagen geben. Die Übertragung des Halbfinals war sowohl im linearen Fernsehen als auch über Livestreams möglich. Details zur konkreten Sendezeit und den verfügbaren Kanälen wurden rechtzeitig bekanntgegeben.

Das Finale verspricht hochklassige Tenniskulisse, da Zverev gegen einen der beiden italienischen Herausforderer antritt





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