Alexander Zverev gewinnt French-Open-Halbfinale und zieht ins Finale ein

Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open 2026 gegen Jakub Mensik gewonnen und steht zum zweiten Mal im Endspiel von Roland Garros. Der Deutsche kämpfte sich nach verlorenem drittem Satz zurück und trifft nun auf den Sieger des italienischen Duells. Alle Infos zu Spielverlauf, Übertragung und Finalchancen.

Bei den French Open 2026 erreichte Alexander Zverev nach einer starken Turnierleistung das Halbfinale, wo er am 5. Juni auf den tschechischen Nachwuchsspieler Jakub Mensik traf.

Zverev, als an Nummer zwei gesetzter deutscher Profi, hatte sich zuvor gegen Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys, Jesper De Jong und Rafael Jodar durchgesetzt. Das Halbfinale auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris entwickelte sich zu einem packenden Duell: Zverev gewann die ersten beiden Sätze, Mensik kämpfte sich im dritten Durchgang zurück, doch im vierten Satz übernahm der Deutsche wieder die Kontrolle und siegte nach etwa drei Stunden Spielzeit mit seinem ersten Matchball.

Damit zog Zverev zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Finale von Roland Garros ein und wahrt weiterhin die Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Endspiel trifft er auf den Sieger des italienischen Duells zwischen Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi. Zverevs Weg ins Halbfinale war von anspruchsvollen Partien geprägt. Besonders das Viertelfinale gegen den jungen Spanier Rafael Jodar erwies sich als Härtetest.

Jodar, 2006 geboren, debütierte erst im Januar 2026 auf der ATP-Tour, zeigte aber bereits mit einem Sieg beim ATP-250-Turnier in Marrakesch sein Potenzial. Trotz seiner wenig Erfahrung (22 Siege, 10 Niederlagen in der Profikarriere) forderte er Zverev, der insgesamt auf weit über 500 Siege kommt. Die Partie endete mit einem klaren 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 für Zverev, der nach einem umkämpften ersten Satz im Tiebreak die folgenden Sätze dominierte.

Die Übertragung des Halbfinals zwischen Zverev und Mensik war sowohl im linearen Fernsehen als auch per Livestream verfügbar. Im Free-TV zeigte der Sender Eurosport 1 das Spiel, während im Internet der Streamingdienst Eurosport Player (ab 5,99 Euro monatlich) sowie das Sport-Add-on für zusätzliche 3 Euro pro Monat genutzt werden konnten. Die genaue Anfangszeit hing von der Dauer der vorherigen Spiele auf dem Centre Court ab, was typisch für Grand-Slam-Turniere ist.

Mit seinem Sieg im Halbfinale bleibt Zverev auf der Jagd nach dem lang ersehnten ersten Major-Titel, nachdem er bereits 2021 olympisches Gold im Einzel gewann.





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