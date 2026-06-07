Alexander Zverev gewinnt French Open ohne Topspieler zu besiegen

Alexander Zverev hat den Titel bei den French Open gewonnen, ohne gegen einen Topspieler spielen zu müssen. Seinen Erfolg schmälert das aber keinesfalls. Im 43. Anlauf hat er es tatsächlich geschafft: Nach Michael Stich, Boris Becker, Steffi Graf und Angelique Kerber hat auch Alexander Zverev nun einen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. In einem dramatischen Finale setzte sich der 29-Jährige in fünf Sätzen gegen den Italiener Flavio Cobolli durch.

Alexander Zverev hat den Titel bei den French Open gewonnen, ohne gegen einen Topspieler spielen zu müssen. Seinen Erfolg schmälert das aber keinesfalls. Im 43.

Anlauf hat er es tatsächlich geschafft: Nach Michael Stich, Boris Becker, Steffi Graf und Angelique Kerber hat auch Alexander Zverev nun einen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. In einem dramatischen Finale setzte sich der 29-Jährige in fünf Sätzen gegen den Italiener Flavio Cobolli durch. Das bange Warten hat für Alexander Zverev ein Ende: In einem dramatischen Finale gegen Flavio Cobolli erfüllte sich der deutsche Tennis-Star bei den French Open den Traum vom Grand-Slam-Titel.

Jetzt ist es soweit - das Finale der French Open 2026 geht los. Alexander Zverev hat die große Chance auf seinen ersten Major-Titel. Das Spiel im Live-Ticker: Das bange Warten hat für Alexander Zverev ein Ende: In einem dramatischen Finale gegen Flavio Cobolli erfüllte sich der deutsche Tennis-Star bei den French Open den Traum vom Grand-Slam-Titel. Alexander Zverev steht zum vierten Mal in einem Grand-Slam-Finale.

Am Sonntag wird er im Finale der French Open auf seinen guten Kumpel Flavio Cobolli treffen. Nie war die Gelegenheit größer, den so lange ersehnten Titel bei einem der vier größten Turniere zu gewinnen. Wenn die Nerven halten. Flavio Cobolli ist der Finalgegner von Alexander Zverev bei den French Open.

Bei der Fülle von Weltklassespielern aus Italien wird der 24-Jährige gerne mal übersehen. Doch sein Tennis ist wunderschön anzuschauen, erfolgreich und könnte ihm am Sonntag den ersten Major-Titel seiner Karriere bescheren. Mirra Andreeva hat die French Open gewonnen und sich ihren ersten Grand-Slam-Titel gesichert. Die 19 Jahre alte Russin setzte sich im Finale gegen die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska durch.

Alle Infos: Der Italiener Flavio Cobolli fordert im Finale der French Open den deutschen Tennisstar Alexander Zverev heraus. Der 24-Jährige zog kampflos ins Endspiel am Sonntag ein, da sein Landsmann Matteo Arnaldi krankheitsbedingt nicht zum Halbfinal-Duell antreten konnte. Diese Nachricht wurde rund eine halbe Stunde vor Matchbeginn von den Organisatoren bekanntgegeben. Auf dem Weg ins Halbfinale hatte Arnaldi insgesamt 19:42 Stunden auf den Platz gestanden - so lange wie kein anderer French-Open-Spieler seit 1991.

Er habe bei der Nachricht 'fast geweint', erklärte der 24-jährige Cobolli zu seinem Finaleinzug.

'Ich bin traurig und zur gleichen Zeit glücklich. ' Über den an Nummer zehn gesetzten Italiener sagte Zverev: 'Er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Junge. Ich freue mich, gegen ihn zu spielen.

' Alexander Zverev hat im Halbfinale der French Open den Tschechen Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6 und 6:3 geschlagen und greift in Paris zum wiederholten Male nach seinem ersten Grand-Slam-Titel. Mehr dazu gibt es hier: Alexander Zverev hat im Halbfinale der French Open den Tschechen Jakub Mensik geschlagen und greift in Paris zum wiederholten Male nach seinem ersten Jakub Mensik zeigt bei den French Open, was er kann. Sein Einzug ins Halbfinale ist trotzdem eine Überraschung.

Wer ist der nächste Gegner von Alexander Zverev? Alle Infos gibt es hier: Jakub Mensik zeigt bei den French Open, was er kann. Sein Einzug ins Halbfinale ist trotzdem eine Überraschung. Wer ist der nächste Gegner von Alexander Zverev?

'Es ist wie ein Traum. Ehrlich, ich weiß nicht, was los ist', sagte die polnische Spielerin nach dem Finaleinzug bei den French Open völlig perplex. Zuvor hatte die Qualifikantin in einem körperlich anspruchsvollen Zwei-Satz-Krimi gegen die Russin Diana Shnaider triumphiert. Allein der erste Satz dauerte über eine Stunde und forderte sämtliche Kraftreserven der beiden Spielerinnen in der letzten Woche der French Open.

Die Polin spielte ihr insgesamt neuntes Spiel und wirkte in den entscheidenden Momenten dennoch frischer als die favorisierte Shnaider, die erst drei Spiele weniger spielen musste. Als Qualifikantin bis ins Finale bei einem Grand-Slam-Turnier. Was sich zu kitschig anhört, um wahr zu sein, hat Maja Chwalinska bei den French Open geschafft. Dort trifft die Polin auf Mirra Andreeva.

Im Finale am Samstag muss die Weltranglisten-114. die klare Favoritin Mirra Andrejewa schlagen. Die 19 Jahre alte Russin hatte kurz zuvor das brisante Halbfinale gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk gewonnen und ebenfalls erstmals in ihrer Karriere das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die erst 19-jährige Andreeva steht in ihrem ersten Finale bei einem Grand Slam. Auf dem windigen Court Philippe Chatrier profitierte die Russin vor allem von den vielen Fehlern ihrer Gegneri





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