Alexander Zverev gewinnt French Open und schreibt Diabetes-Geschichte

Alexander Zverev hat als erster Profisportler mit Diabetes die French Open gewonnen. Sein Triumph in Paris unterstreicht, dass Spitzensport mit Diabetes Typ 1 möglich ist, wenn die Therapie stimmt. Sein medizinisches Team und moderne Technologie machen es möglich.

Alexander Zverev hat mit seinem Triumph bei den French Open tennisgeschichtliche Maßstäbe gesetzt. Der Hamburger gewann in Paris nicht nur den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere, sondern wurde gleichzeitig zum ersten bekannten Profisportler mit Diabetes, dem dieser außergewöhnliche Erfolg gelang.

Dies unterstrich Tennis-Legende Billie Jean King unmittelbar nach dem Finale. Für Zverev selbst steht seine Erkrankung selten im Rampenlicht. Der Weltranglistendritte spricht nur gelegentlich über den Diabetes, der bei ihm bereits im Alter von vier Jahren diagnostiziert wurde. Aus gutem Grund: Ich will das nicht als Ausrede gebrauchen, wenn es mal nicht so läuft, betonte er mehrfach.

Nach seinem größten Karriereerfolg nutzte Zverev die Bühne dennoch für eine wichtige Botschaft. Diabetologin Ulrike Thurm, die 2022 für ihre Verdienste im Bereich Diabetes und Sport mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, begleitet Zverev seit Jahren. Am Hasso-Plattner-Institut leitet sie das Forschungsprojekt Challenge-D, eine Studie zur Betreuung von Leistungssportlern mit Diabetes Typ 1. Viele Vereine seien überfordert, wenn ein Sportler mit Typ 1 vor der Tür stehe und mitmachen wolle, weiß Thurm.

Sie selbst hat ebenfalls Diabetes Typ 1, spielte früher Fußball und läuft Marathons. Es gibt viele sehr erfolgreiche Sportler mit Typ 1 in Extremsportarten. Die sind auf den Mount Everest geklettert, haben den Ärmelkanal durchschwommen oder den Ironman absolviert. Alles ist machbar, wenn die Diabetes-Einstellung stimmt, widerlegt sie Vorurteile.

Der entscheidende Fortschritt für Profisportler sind die kontinuierlichen Glukosesensoren, die meist am hinteren Oberarm getragen werden und über Bluetooth mit einem Smartphone oder Lesegerät verbunden sind. Sie zeigen in Echtzeit den Blutzuckerwert an. Das war ein echter Gamechanger, sagt Thurm. Es macht einen Unterschied, ob man 150 Milligramm Blutzucker steigend oder fallend hat.

Bei steigend kann ein Tennisspieler ins Match gehen, bei fallend sollte er erst mal Glukose trinken. Entscheidend ist, dass man sich intensiv mit seiner Therapie auseinandersetzt. Als Zverev noch die Nummer 187 der Welt war, begann die Zusammenarbeit mit Thurm. Das Beste ist ein Zielkorridor von 140 bis 200 Milligramm Blutzucker.

In diesem Bereich ist die Leistungsfähigkeit am besten. Zverev kann bei jedem Seitenwechsel kontrollieren, ob die Werte im Bereich sind, fallen oder steigen. Er isst und trinkt entsprechend. Sinken die Werte, sind Kohlenhydrate nötig, steigen sie, muss er Insulin spritzen.

Im Laufe der Jahre spielen sich Routinen ein. So, wie bei Zverev jeder in der Box immer auf demselben Platz sitzen muss, haben Sportler auch immer den gleichen Ablauf vor einem Wettkampf. Die meisten Leistungssportler kennen ihren Körper perfekt. Was passierte im Finale Ende des vierten Satzes, als Zverev von Krämpfen sprach und sich offensichtlich spritzte?

Die Krämpfe hätten auch hohe Werte gewesen sein können. Du musst als Profisportler selbst dein bester Diabetologe sein. Wir von außen können nur das Rüstzeug geben. Er hat jetzt 25 Jahre Diabetes und kennt seinen Körper, kann die Spielsituationen einschätzen und weiß, wie er die Menge an Insulin und Kohlenhydraten anpassen muss.

Man sieht, dass er unterschiedliche Gels und Getränke zu sich nimmt. Bei hohen Werten wird schnell wirkendes Insulin gespritzt, bei niedrigen nimmt man Glukose-Gel. Da geben die Sensorwerte die Richtung vor. Über Zverevs Triumph hat sich Thurm riesig gefreut.

Ein kleines bisschen war ich auch mit Stolz! Er ist jetzt ein großer Botschafter





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